Union minister bandi Sanjay fires on brs ktr over fake allegations: తెలంగాణ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ చుట్టు తిరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే పోక్సొ కేసులో బండి భగీరథ్ కు కోర్టు రిమాండ్ విధించింది. మరోవైపు ఈ ఘటనపై కేంద్ర సహయ మంత్రిగా బండి సంజయ్ ఉంటే బాధితురాలికి న్యాయం జరగదని, వెంటనే ఆయన్ను బర్తరఫ్ చేయాలని బీఆర్ఎస్ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా గత కొన్ని రోజులుగా నిరసనలు చేస్తుంది. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ బీజేపీ కార్యాలయంకు వెళ్లిన కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ బీఆర్ఎస్ పార్టీపై విరుచుకు పడ్డారు. బీఆర్ఎస్ గడీలు బద్దలు కొట్టాననే ఆక్రోశంతో బీఆర్ఎస్ కేటీఆర్ తనపై అసత్య ప్రచారాలు చేయడమే పనిగా పెట్టుకున్నారని ఎద్దేవా చేశారు.
ఫాల్తుగాళ్లు చేసే ప్రచారాన్ని పట్టించుకోనేది లేదన్నారు. అంతే కాకుండా.. నా బర్తరఫ్, అరెస్ట్ కేటీఆర్ ఫేక్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ క్రియేషన్ అంటూ ఏకీపారేశారు. బీఆర్ఎస్ ఎంపీలతో కేంద్రం నడుస్తుందనుకుంటున్నారేమో అని పంచ్ లు వేశారు.
ఫేక్ న్యూస్ చూసి జనం నవ్వుకుంటున్నారని, నా కొడుకుపై ఆరోపణలు వస్తే నేను పోలీసులకు అప్పగించినట్లు గుర్తు చేశారు. అంతే కాకుండా.. ఉరిశిక్ష వేసే ముందు మీ చివరి కోరిక ఏమిటని బీజేపీలో కమిట్ మెంట్ తో పనిచేసే ఏ కార్యకర్తను అడిగితే చెప్పేది ఒక్కటే ‘‘నేను చచ్చిపోయాక నా శవంపై కాషాయ జెండా కప్పాలని అడుగుతారు. నాది అదే చివరి కోరిక కూడా’’ అంటూ కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ అన్నారు. బండి సంజయ్ కొత్త పార్టీ పెడుతున్నారంటూ కొందరు ఫాల్తుగాళ్లు ప్రచారం చేస్తున్నారని, అట్లాంటి వాటికి స్పందించాల్సిన అవసరమే లేదన్నారు.
కేసీఆర్ కొడుకు విసిరే చిల్లర మెతుకులకు ఆశపడి ఒకట్రొండు ఛానళ్లు ఫెక్ ప్రచారాలు చేస్తున్నాయన్నారు. ఎందుకంటే... 10 ఏళ్ల బీఆర్ఎస్ గడీల పాలనను బద్దలు కొట్టినం కదా? పదేళ్ల కేసీఆర్ కుటుంబ అవినీతి అరాచక పాలనను బొందపెట్టినం కదా? అధికారం పోయిందనే కోపం వాళ్లకుంటది కదా? అందుకే నన్ను అరెస్ట్ చేయించాలని చూస్తున్నరేమో అంటూ బీఆర్ఎస్ ను ఏకీపారేశారు.
అంతే కాకుండా..కన్న కొడుకును ఒక తండ్రి నేరుగా పోలీసులకు అప్పగించిన సందర్భం ఉందా? కానీ నేను విచారణ జరపాలని పోలీసులు కోరితే... నేనే మా అబ్బాయిని పోలీసు విచారణ కోసం అప్పగించినట్లు చెప్పారు. తనపై ఎన్ని ఫెక్ వార్తలు సోషల్ మీడియాలో ఫేక్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ ద్వారా నాపైన ఇట్లాంటి విష ప్రచారం చేసిన ప్రజలు నమ్మరని బండి సంజయ్ స్పష్టం చేశారు.
