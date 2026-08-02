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Bandi Sanjay: ఉత్సవాల నిర్వాహణకు బిచ్చమెత్తుకోవాలా..?.. బోనాల ఏర్పాట్లపై బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Hyderabad bonalu celerbrations: బోనాల నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లపై కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ తీవ్రంగా స్పందించారు. పండగ నిర్వాహణకు కూడా బిచ్చ మెత్తుకొవాలా...?. అంటూ  రేవంత్ రెడ్డి సర్కారును ఏకీపారేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 02, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 04:36 PM IST
Bandi Sanjay: ఉత్సవాల నిర్వాహణకు బిచ్చమెత్తుకోవాలా..?.. బోనాల ఏర్పాట్లపై బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: cmrevanthreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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