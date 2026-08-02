/Bandi Sanjay: ఉత్సవాల నిర్వాహణకు బిచ్చమెత్తుకోవాలా..?.. బోనాల ఏర్పాట్లపై బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Bandi Sanjay fires on cm revanth reddy on bonalu arrangements: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఆషాడ మాసం బోనాల పండగ సంబరాలు అంబరాన్ని తాకాయి. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ లోని సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయినీ మహాంకాళి అమ్మవారి బోనాల జాతర గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఈ క్రమంలో కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ సికింద్రాబాద్ లోని ఉజ్జయినీ మహంకాళి అమ్మవారి ఆలయాన్ని సందర్శించుకున్నారు. ఆలయ నిర్వాహకులు, పండితులు కేంద్ర మంత్రికి ప్రత్యేకంగా స్వాగతం పలికారు. ఈ క్రమంలో ఉజ్జయినీ మహాంకాళి అమ్మవారి ఆలయం సందర్శన తర్వాత కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.
గత బీఆర్ఎస్ పాలకులు బోనాల్ని రాష్ట్ర పండగా గుర్తించామని పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్తున్నారని మాట్లాడారు. అసలు బడ్జెట్ లో ఎంత నిధులు కేటాయించారని ప్రశ్నించారు. గత పాలకులతో పాటు ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సైతం హిందువులు పండగల పట్ల పూర్తిగా నెగ్లీజెన్సీ చూపిస్తుందన్నారు.
భక్తులకు అవసరమైన సౌకర్యాలు కల్పించడంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం విఫలమైందని ఆరోపించారు. బోనాల సందర్భంగా ఆలయాలకు వచ్చే భక్తులు ఎండలో ఇబ్బందులు పడుతున్నారని, వర్షం వస్తే తడుస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. తాగునీరు, షెడ్లు, ఇతర మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో ప్రభుత్వం నెగ్లీజెన్సీ ప్రదర్శించిందని తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
రంజాన్, బక్రీద్ పండుగకు రూ.33 కోట్లు కేటాయించిన ప్రభుత్వం, బోనాల ఉత్సవాలకు కేవలం రూ.20 కోట్లు మాత్రమే కేటాయించిందని బండి సంజయ్ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. హైదరాబాద్లోని అనేక ఆలయాలకు తగిన స్థాయిలో నిధులు అందలేదని, ఒక్కో ఆలయానికి రూ.6 వేలైనా పూర్తిస్థాయిలో కేటాయించలేదని పేర్కొన్నారు.
హిందూ పండుగల విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వివక్ష చూపుతోందని, హిందువులంతా బిచ్చ మెత్తుకోవాలా.?.. ఏంటని మండిపడ్డారు. అదే విధంగా ఇతర మతాల పండగలకు మాత్రం భారీగా నిధులు కేటాయిస్తు, ఎక్కడ ఇబ్బందులు రాకుండా చూస్తున్నారని అన్నారు.
ప్రజాప్రతినిధులు, వీఐపీల దర్శనాలకు మాత్రమే పరిమితమవుతున్నారని, సామాన్య భక్తుల సౌకర్యాలపై దృష్టి సారించాలని కేంద్ర మంత్రి సూచించారు. రాష్ట్రంలో హిందూ జనాభా అధికంగా ఉన్నందున, ఆ మేరకు హిందూ పండుగలకు కూడా భారీగా నిధులు కేటాయించాలని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ డిమాండ్ చేశారు.
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