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Bandi Sanjay: ఉపఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్‌కు రాజకీయ నిమజ్జనమే .!. బండి సంజయ్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Bandi Sanjay on khaitabad bypolls: ఖైరతాబాద్ ఉప ఎన్నికను ఎదుర్కొనే దమ్ము కాంగ్రెస్ కు లేదని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ ఎద్దేవా చేశారు. అందుకే దానం నాగేందర్ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారని సెటైర్లు వేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 20, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 03:40 PM IST
Bandi Sanjay: ఉపఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్‌కు రాజకీయ నిమజ్జనమే .!. బండి సంజయ్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
Image Credit: bandisanjay(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Bandi Sanjay: ఉపఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్‌కు రాజకీయ నిమజ్జనమే .!. బండి సంజయ్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
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