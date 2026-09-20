Bandi sanjay fires on cm Revanth reddy govt over khairatabad by polls row: తెలంగాణ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం దానం నాగేందర్, ఖైరతాబాద్ ఉపఎన్నికల చుట్టు తిరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇటీవల తెలంగాణ హైకోర్టు దానంపై ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగటంపై అనర్హత వేటు వేసిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై దానం నాగేందర్ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. తెలంగాణ హైకోర్టు ఉత్తర్వులపై స్టే ఇవ్వాలని పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ క్రమంలో దీనిపై తాజాగా.. కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. ఖైరతాబాద్ ఉప ఎన్నికను ఎదుర్కొనే దమ్ము కాంగ్రెస్ కు లేదన్నారు.
అందుకే సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించిందని సెటైర్ లు వేశారు. ఉప ఎన్నికలొస్తే కాంగ్రెస్ ను రాజకీయ నిమజ్జనం చేయడం తథ్యమన్నారు. ఫాంహౌజ్ ఏమైనా టూరిస్ట్ కేంద్రమా?.. ప్రైవేట్ భూముల్లోకి వెళ్లే అధికారం మీకెక్కడిదంటూ ఫైర్ అయ్యారు. ఫాంహౌజ్ లో ప్రభుత్వ భూములుంటే వెంటనే స్వాధీనం చేసుకోండని, అధికారంలో ఉన్నది కాంగ్రెస్ పార్టీయే కదా.. భూదోపిడీ జరిగితే ఆధారాలతోసహా బయటపెట్టాలని సవాల్ విసిరారు.
భూముల స్వాధీనంతో పాటు క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఫాంహౌజ్ సందర్శిస్తే అర్ధం చేసుకోవచ్చు కానీ.. అధికార పార్టీ ఫాంహౌజ్ ను సందర్శించడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు.
అంతే కాకుండా.. 22ఏతో జనం తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని, దీనిపై అవసరమైతే న్యాయ పోరాటం చేస్తామన్నారు. కాంగ్రెస్ మాకు పోటీ కానేకాదని, బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ మధ్యే పోటీ అని తెల్చి చెప్పారు. గణేశ్ నవరాత్రి ఉత్సవాలను ప్రశాంతంగా నిర్వహించుకుందామని ప్రజలకు కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ పిలుపునిచ్చారు.
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