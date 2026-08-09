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Bonalu: 3,400 ఆలయాలు ఉంటే బోనాలకు రూ.20 కోట్లు విదిలిస్తారా?: బండి సంజయ్

Bandi Sanjay Hot Comments In Bonalu Festival: 'హిందూ ఆలయాలను ధ్వంసం చేస్తే ప్రశ్నించాలా? వద్దా? 15 నిమిషాల టైమిస్తే హిందువులను నరికి చంపుతానంటే ప్రశ్నించవద్దా?' అని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌ ప్రశ్నించారు. తాను బరాబర్ సనాతన ధర్మం కోసం పని చేస్తానని ప్రకటన చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 09, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 03:04 PM IST
Bonalu: 3,400 ఆలయాలు ఉంటే బోనాలకు రూ.20 కోట్లు విదిలిస్తారా?: బండి సంజయ్
Image Credit: Bandi Sanjay Kumar In Bonalu

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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