/Kishan Reddy: ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ వైద్య రంగంగా భారత్‌ నిలుస్తుంది: కిషన్‌ రెడ్డి

Zee Telugu News Healthcare Excellence Awards 2026: ప్రపంచ స్థాయి వైద్య మౌలిక సదుపాయాలు, అందుబాటు ధరలలో ఆరోగ్య సంరక్షణ, వ్యాక్సిన్ల తయారీ, డిజిటల్ హెల్త్ టెక్నాలజీలో వేగవంతమైన అభివృద్ధితో హైదరాబాద్ ఒక గ్లోబల్ హెల్త్కేర్, ఫార్మా హబ్గా ఆవిర్భవిస్తోంది' అని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి తెలిపారు. తెలంగాణ ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేసే దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న నిరంతర మద్దతు గురించి వివరించారు. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా చేపట్టిన ఇతర ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలతో పాటు, ఎయిమ్స్ బీబీనగర్ అభివృద్ధి, సనత్నగర్లోని ఈఎస్ఐ ఆసుపత్రిని సూపర్-స్పెషాలిటీ కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దడం, అలాగే 6 వేలకు పైగా ఆయుష్మాన్ వెల్నెస్ కేంద్రాలు, బస్తీ దవాఖానాల ఏర్పాటు వంటి అంశాలను ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు.
హైదరాబాద్లోని రాడిసన్ బ్లూ హోటల్లో జీ తెలుగు న్యూస్ ఉత్తమ వైద్యుల అవార్డు-2026 కార్యక్రమంలో కేంద్ర బొగ్గు, గనుల శాఖ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి హాజరై పలువురు వైద్యులకు అవార్డులు ప్రదానం చేశారు. జీ తెలుగు న్యూస్ చీఫ్ ఎడిటర్ సంగనభట్ల భరత్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో వైద్యులకు అవార్డులు అందించడాన్ని అభినందించారు. 'కనిపించే ప్రత్యక్ష దేవుడు వైద్యులు. ప్రజలందరూ కూడా వైద్యులను గుర్తిస్తున్నారు. వైద్యం అనేది పవిత్రమైనది. పవిత్రమైన వృతిలో సేవలు అందించే అవకాశం భగవంతుడు మీకు ఇచ్చారు' అని పేర్కొన్నారు.
'అతిక్లిష్టమైన వృత్తిలో వైద్యం ఒకటి. వైద్య వృత్తి అనేది బాధ్యాయుతమైనది. ప్రజలకు చెప్పేది ఒకటే ఫస్ట్ వైద్యుడు మీరే. తల్లి మొదటి డాక్టర్.. రెండో డాక్టర్ మీకు మీరే. మనకు మనమే డాక్టర్. కొత్త కొత్త వ్యాధులు వస్తున్నాయి.. పరిశోధనలు, పరికరాలు వస్తున్నాయి. శరీరాన్ని ఏమాత్రం కష్టపడకుండా సమాజం బాధ్యత తీసుకుంటోంది. శరీరాన్ని శ్రమ పెట్టకుంటే శరీరం ఇబ్బంది పెడుతుంది' అని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి తెలిపారు.
'యోగాకు ప్రధాని మోదీ ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపు తీసుకువచ్చారు. యోగా అనేది యుగయుగాలుగా వస్తోంది. 200 దేశాలకు యోగాను విస్తరించాం. యోగాను విదేశాల్లో ప్రజలు చేస్తుంటే భారతదేశంలో చేయడం లేదని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రజలు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారా? అని ఆస్పత్రులు ఆలోచించాలి. ప్రజలు ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడే వైద్యులు తృప్తిగా ఉండాలి' అని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. 'ప్రతి జిల్లాకు ఒక వైద్య కళాశాల ఏర్పాటుచేయాలని ప్రధాని మోదీ నిర్ణయించారు. కోవిడ్ సమయంలో కేంద్ర మంత్రిగా అన్ని రంగాలను సమన్వయం చేసుకుని వైద్యంపై ప్రత్యేక చొరవ చూపాం. ప్రజలందరిని సమన్వయంగా చేసుకుని కోవిడ్ను విజయవంతంగా ఎదుర్కొన్నాం. అందరి కన్నా ముందు కరోనా వ్యాక్సిన్ను మొదట వైద్యులు, వైద్య సిబ్బందికి కేంద్ర ప్రభుత్వం వేయించింది. కరోనా సేవలు అందించిన వైద్యులకు సైనికులతో పూలవర్షం కురిపించాం. వైద్యులు, వైద్య సిబ్బందిపై ఎయిర్ఫోర్స్ ద్వారా పూల వర్షం ప్రధాని మోదీ కురిపించారు' అని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గుర్తుచేశారు.
'కరోనా సమయంలో ధైర్యంగా ఆస్పత్రులను సందర్శించా. కరోనా సేవలో పారా మెడికల్, వైద్య సిబ్బంది అద్భుతంగా సేవలు అందించారు. 387 మెడికల్ కాలేజ్ ఉండగా.. 780 కాలేజ్లు కొత్తగా ఏర్పాటుచేశాం. వైద్య రంగంలో అనేక సంస్కరణలు తీసుకువచ్చాం. ఎంబీబీఎస్ 1.50 లక్షల సీట్లు పెంచాం. పీజీ సీట్లు 30 వేల నుంచి 73 వేలకు పీజీ సీట్లు పెంచాం' అని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి తెలిపారు. 'భారత్ బయోటెక్ కంపెనీని ప్రధాని మోదీ సందర్శించి 6 గంటలు శాస్త్రవేత్తలు, వైద్య సిబ్బందితో సమయం గడిపి వారికి ధైర్యం చెప్పారు. కరోనా వాక్సిన్ తయారీకి పూర్తి తోడుగా ఉన్నామని తెలిపారు. కోవిడ్కు 150 దేశాలకు కూడా వాక్సిన్ను ఎగుమతి చేసిన చరిత్ర భారతదేశానిది. మన వైద్యుల ఘనత. అతి తక్కువ సమయంలోనే ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ వైద్య రంగంగా భారతదేశం నిలుస్తుందని విశ్వసిస్తున్నాని తెలిపారు. అమెరికాలో.. ఇంగ్లాండ్, ఆఫ్రికా దేశాలు, యూరప్ దేశాలకు చెందిన వారు అతి తక్కువ ఖర్చుతో నాణ్యమైన వైద్యాన్ని భారతదేశంలో పొందుతున్నారు' అని కిషన్ రెడ్డి వెల్లడించారు.