/Kishan Reddy: భగీరథ్ లొంగిపోయాడు.. ఇష్యూ ఏముంది.?.. కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలపై తీవ్ర దుమారం..

Kishan reddy comments on bandi bahagirath arrest goes controversy: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో బండి సంజయ్ అరెస్ట్ రచ్చ హట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇప్పటికే బండి భగీరథ్ పోలీసుల ఎదుట లొంగి పోయాడు. మరోవైపు కోర్టు బండి భగీరథ్ కు 14 రోజుల రిమాండ్ విధించింది. చంచల్ గూడ జైలుకు బండి భగీరథ్ ను పోలీసులు తరలించారు. మే 8న సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలోని పేట్బషీరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్లో భగీరథ్పై మైనర్ బాలిక తల్లి ఫిర్యాదు మేరకు పోక్సో కేసు నమోదు చేశారు. కొన్ని రోజులు కన్పించకుండా పోయిన భగీరథ్ లుకౌట్ నోటీసులు జారీ చేయడంతో నేరుగా తన లాయర్లతో పోలీసుల ఎదుట వచ్చి లొంగిపోయారు.
ఈ క్రమంలో కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డికి బండి భగీరథ్ అరెస్ట్ పై మీడియాలో పలు ప్రశ్నలు సంధించారు. దీంతో ఇరిటెట్ అయిన కిషన్ రెడ్డి బండి భగీరథ్ లొంగి పోయాడని, ఇష్యూ ఇంకా ఏముందని మాట్లాడారు. అంతే కాకుండా.. ఈకేసు విచారణ ఏదైనా ఉంటే పూర్తిగా తెలంగాణ పోలీసుల పరిధిలోనే ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. కేంద్రందీనిలో కల్గజేసుకొదన్నారు.
బండి సంజయ్ మంత్రి పదవిలో కొనసాగుతారా..? లేదా అనే దానిపై తాను కామెంట్ చేయలేనని స్పష్టం చేశారు. భగీరథ విషయంలో ఎలాంటి విచారణ అయిన చేసుకొవడానికి రాష్ట్రాలకు అధికారం ఉందని కిషన్రెడ్డి తేల్చి చెప్పారు. ఈ వ్యాఖ్యలు రాజకీయాల్లొ కాంట్రవర్సీగా మారాయి.
ఒక మైనర్ బాలికకు అన్యాయం జరిగిందని తెలిసి కేంద్ర మంత్రి ఇంత ఈజీగా ఎలా మాట్లాడగలిగారని రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. మరోవైపు ఇప్పటికే కేంద్ర సహాయ మంత్రికి పదవికి బండి సంజయ్ రాజీనామాకు రెడీ అయిపోయారని కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనిపై కేంద్రం ఏవిధంగా నిర్ణయం తీసుకుంటుందో అన్నదానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.
