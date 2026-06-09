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Kishan Reddy: మీ తాటాకు చప్పుళ్లకు భయపడేదిలేదు.. రేవంత్ రెడ్డి టార్గెట్‌గా కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Kishan reddy fires on cm revanth reddy: తెలంగాణలో మంత్రులు హైదరాబాద్ లో భూములు దోచుకొవడమే పనిగా పెట్టుకున్నారంటూ కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. సీఎం రేవంత్ తనపై చేస్తున్న ఆరోపణల్ని నిరూపించాలని సవాల్ విసిరారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 09, 2026, 07:10 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:11 PM IST
Kishan Reddy: మీ తాటాకు చప్పుళ్లకు భయపడేదిలేదు.. రేవంత్ రెడ్డి టార్గెట్‌గా కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: cmrevanthreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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