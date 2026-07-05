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మజ్లిస్ అంటే భయమా? ప్రేమా? రేవంత్‌ రెడ్డిపై నిప్పులు కక్కిన కేంద్ర మంత్రులు బండి సంజయ్, కిషన్‌ రెడ్డి

HYDRAA Vandalise: హైడ్రాపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన ఏఐఎంఐఎం పార్టీపై కేంద్ర మంత్రులు బండి సంజయ్‌, కిషన్‌ రెడ్డి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రేవంత్‌ రెడ్డి, మజ్లిస్‌ పార్టీని ఏకిపడేశారు. అందరికీ ఒకే న్యాయం ఉండాలని.. ఓవైసీకి ఒక న్యాయం ప్రజలకు ఒక న్యాయమా? అని ప్రశ్నించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 05, 2026, 11:26 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:26 PM IST
మజ్లిస్ అంటే భయమా? ప్రేమా? రేవంత్‌ రెడ్డిపై నిప్పులు కక్కిన కేంద్ర మంత్రులు బండి సంజయ్, కిషన్‌ రెడ్డి
Image Credit: Fatima College Building IssueSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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