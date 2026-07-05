/మజ్లిస్ అంటే భయమా? ప్రేమా? రేవంత్‌ రెడ్డిపై నిప్పులు కక్కిన కేంద్ర మంత్రులు బండి సంజయ్, కిషన్‌ రెడ్డి

Fatima College Building Issue: బరితెగించి మాట్లాడుతున్న మజ్లిస్పై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోరా? అని రేవంత్ రెడ్డిని కేంద్ర మంత్రులు బండి సంజయ్, కిషన్ రెడ్డి నిలదీశారు. కాంగ్రెస్ అండతోనే ఒవైసీ బరితెగించి మాట్లాడుతున్నారని ఆరోపించారు. 'హైకోర్టునే బెదిరించేలా ఒవైసీ మాట్లాడుతున్నారు. అడ్డగోలు తప్పులు చేస్తూ హైకోర్టునే ప్రశ్నిస్తారా? కోర్టులు, చట్టాలంటే ఎంఐఎంకు గౌరవం లేదు. ఫాతిమా విద్యా సంస్థలపై ప్రభుత్వం నోరెందుకు మెదపడం లేదు?' అని రేవంత్ రెడ్డిని కేంద్ర మంత్రులు ప్రశ్నించారు.
'హైకోర్టు ప్రశ్నలకు వివరణ ఇవ్వకుండా జాప్యమెందుకు చేస్తున్నారు . చెరువును ఆక్రమించుకుని విద్యా సంస్థలను నిర్మించడమే తప్పు. గండిపేటలో ఎఫ్టీఎల్ పరిధిలో ఉన్న విద్యా సంస్థలను కూల్చేస్తామంటూ నోటీసుల మీద నోటీసులిస్తున్నారు. ఒవైసీ ఆధ్వర్యంలోని ఫాతిమా విద్యా సంస్థల జోలికి ఎందుకు వెళ్లడం లేదు? ఒవైసీకి ఒక న్యాయం... ఇతరులకు ఇంకో న్యాయమా? ఒవైసీ విద్యా సంస్థ మిలిటెంట్లకు షెల్టర్ ఇచ్చింది నిజం కాదా? విద్యార్థులకు చదువు ముసుగులో మిలిటెంట్లను తయారు చేస్తున్నారా?' అని మజ్లిస్తోపాటు రేవంత్ రెడ్డిపై కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ తీవ్ర స్థాయిలో ప్రశ్నించారు. 'బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే ఫాతిమా సంస్థలను కూల్చివేస్తాం. అక్రమార్కులకు, అవినీతిపరులకు భయమంటే ఏమిటో చూపిస్తాం. ఆ విద్యా సంస్థల్లో చదువుకుంటున్న విద్యార్థులకు ప్రత్యామ్నాయం చూపిస్తాం' అని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ హెచ్చరించారు.
కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ఫైర్
'మజ్లిస్ అంటే భయమా? ప్రేమా? లేక రెండూ ఉన్నాయా? భూములు, రియల్ ఎస్టేట్ వ్యవహారాల్లో కమీషన్ల కోసం ఆరాటపడుతున్న రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం.. ఇందుకోసం సామాన్య ప్రజల జీవనోపాధిని బలిచేస్తోంది. అదే సమయంలో మజ్లిస్ పార్టీని కాపాడేందుకు ఎంత దూరమైనా వెళ్లేందుకు వెనుకాడటం లేదు' అని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ఆరోపించారు. 'రేవంత్ సర్కార్.. సెలక్టివ్ గవర్నెన్స్ (పక్షపాత పాలన)కు హైడ్రా ఓ ఉదాహరణ. సామాన్య ప్రజల విషయంలో మాత్రం వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ, కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్న ప్రభుత్వం సల్కం చెరువు ఎఫ్టీఎల్, బఫర్ జోన్లో ఉన్నట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న బారిష్టర్ ఫాతిమా ఓవైసీ ఎడ్యుకేషనల్ క్యాంపస్ విషయంలో మాత్రం మౌనంగా ఉంటూ.. మీనమేషాలు లెక్కిస్తోంది' అని రేవంత్ రెడ్డిపై కేంద్ర మంత్రి కిషన్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
'తెలంగాణ హైకోర్టు పలుమార్లు జోక్యం చేసుకుని.. ప్రభుత్వ జాప్యంపై చీవాట్లు పెట్టినా ప్రభుత్వ తీరులో మార్పులేదు. హైడ్రా, విద్యాశాఖ సహా పలు శాఖల నుంచి వివరాలు కోరినా.. సామాన్య ప్రజల విషయంలో చూపే తొందరపాటును.. ఫాతిమా కాలేజ్ వ్యవహారంలో మాత్రం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చూపించలేదు' అని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ తీరును కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ఎండగట్టారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మజ్లిస్ పార్టీని యావత్ ముస్లిం సమాజానికి ప్రతినిధిగా భావిస్తున్నట్లుగా వ్యవహరిస్తోందని విమర్శించారు. తమ మిత్రుడైన ఒవైసీకి ఇబ్బంది కలగకూడదన్నట్లు.. మజ్లిస్ ప్రయోజనాలకు కాపాడేలా రేవంత్ రెడ్డి వ్యవహరిస్తున్నాడని కిషన్ రెడ్డి తెలిపారు.
'మతపరమైన, ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాలను చేయడం రేవంత్ రెడ్డి మానుకోవాలి. ప్రజలందరికీ ఒకే చట్టం, ఒకే న్యాయం అనే సూత్రాన్ని అమలుచేయాలి' అని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. ఒక్కొక్కరికీ ఒక్కో న్యాయం.. అన్న ప్రభుత్వ తీరుతో.. ప్రజల్లో సర్కారు పట్ల విశ్వాసం తగ్గుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. వీటన్నింటినీ గమనిస్తున్న ప్రజలు త్వరలోనే రేవంత్ రెడ్డికి దిమ్మదిరిగే సమాధానం ఇస్తారని పేర్కొన్నారు.