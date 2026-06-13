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Shankara Vidyalaya School: అనుమతులు లేకుండా కాలనీలో స్కూల్.. గుడ్డిగా ఎమ్మెల్యే లక్ష్మా రెడ్డి రిబ్బన్ కటింగ్..

Uppal MLA Laxma Reddy Opens School With out Permission: గత కొన్నేళ్లు హైదరాబాద్ సహా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అనుమతులు లేని స్కూల్లు పుట్టగొడుగుల్లా పుట్టుకొస్తున్నాయి. ఆయా స్కూల్లు ఎలాంటి పర్మిషన్స్ లేకపోయినా.. వాటిని ఓపెనింగ్‌కు మాత్రం ఎమ్మెల్యే లేదా ఎంపీ లాంటి వ్యక్తులు తీసుకొచ్చి మరి ఆయా యాజమాన్యాలు రిబ్బన్ కటింగ్ చేయిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయా ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఆ స్కూల్‌కు పర్మిషన్ ఉందా.. లేదా క్రాస్ చెక్ చేసుకోకుండా రిబ్బన్ కట్ చేసి వెళుతున్నారు. తాజాగా ఇలాంటి ఉదంతమే హైదరాబాద్ మేడ్చల్ మల్కాజ్ గిరి జిల్లాలోని మల్లాపూర్ డివిజన్ శక్తిసాయి నగర్ లో చోటు చేసుకుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 13, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 12:50 PM IST
Shankara Vidyalaya School: అనుమతులు లేకుండా కాలనీలో స్కూల్.. గుడ్డిగా ఎమ్మెల్యే లక్ష్మా రెడ్డి రిబ్బన్ కటింగ్..
Image Credit: Shankara Vidyalaya School (File/Photos)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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అనుమతులు లేకుండా కాలనీలో స్కూల్.. గుడ్డిగా ఎమ్మెల్యే లక్ష్మా రెడ్డి రిబ్బన్ కటింగ్..
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