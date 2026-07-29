Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad
  • /Uday krishna Reddy: ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డికి బిగ్ షాక్.. 14 రోజుల పాటు రిమాండ్.!. చంచల్ గూడకు తరలింపు..

Uday krishna Reddy: ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డికి బిగ్ షాక్.. 14 రోజుల పాటు రిమాండ్.!. చంచల్ గూడకు తరలింపు..

Trainee Ips Case: ట్రైనీ ఐపీఎస్ ను పోలీసులు ఉప్పర్ పల్లి కోర్టులో హజరుపర్చారు.ఈ క్రమంలో దీనిపై విచారించిన కోర్టు 14 రోజుల రిమాండ్ ను విధించింది.  ఈ క్రమంలో పోలీసులు నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ లో షాకింగ్ విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 29, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 06:48 PM IST
Uday krishna Reddy: ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డికి బిగ్ షాక్.. 14 రోజుల పాటు రిమాండ్.!. చంచల్ గూడకు తరలింపు..
Image Credit: udaykrishnareddycase

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Uday krishna Reddy: ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డికి బిగ్ షాక్.. 14 రోజుల పాటు రిమాండ్.!. చంచల్ గూడకు తరలింపు..
Trainee ips39 min ago
2
Andhra Pradesh1 hr ago
3
Nara Bhuvaneshwari1 hr ago
4
Vijay Vs Dhanush1 hr ago
5
MJP Gurukul1 hr ago