/Uday krishna Reddy: ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డికి బిగ్ షాక్.. 14 రోజుల పాటు రిమాండ్.!. చంచల్ గూడకు తరలింపు..

Trainee Ips Uday krishna reddy case update: హైదరాబాద్ లోని నేషనల్ పోలీస్ అకాడమిలో చోటు చేసుకున్న ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి లైంగిక వేధింపుల ఘటనలో మరో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఉదయ్ ను నిన్న మిర్యాల గూడలో టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆతర్వాత అత్తాపూర్ పీఎస్ కు తరలించి స్టేట్ మెంట్ ను రికార్డు చేశారు. మరొవైపు ఈరోజు ఉస్మానియా ఆస్పత్రిలో మెడికల్ టెస్టులు పూర్తి చేశారు. ఉప్పర్ పల్లి కోర్టులో హజరుపర్చగా కోర్టు 14 రోజుల పాటు రిమాండ్ ను విధించింది. ఆగస్టు 11 వరకు ఆయనకు రిమాండ్ ను విధించడంవల్ల చంచల్ గూడ జైలుకు పోలీసులు తరలించారు.
హైకోర్టులో క్వాష్ పిటిషన్ దాఖలు చేసినా, ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డికి మాత్రం ఊరట దక్కలేదు. విచారణను నాలుగు వారాల పాటు తెలంగాణ హైకోర్టు వాయిదా వేసింది. మరోవైపు ఈనెల 18న కర్ణాటకకు చెందిన మహిళ ట్రైనీ ఐపీఎస్ తనను లైంగికంగా వేధిస్తున్నాడని, పలు మార్లు తన రూమ్ కు వచ్చి కత్తితో బెదిరించాడని, వీడియోలు తీసి తన భర్తకు పంపాడని అత్తాపూర్ పీఎస్ లో ఫిర్యాదు చేసింది.
ఆ సమయంలో బాధితురాలిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. బాధితురాలి మెడ మీద, చెంపల మీద గాయాలు బైటపడ్డాయి.ఈనెల 9, 10 తేదీలలో బాధితురాలి గదిలోకి వెళ్లి ఆమెపై కండొమ్ ప్యాకెట్లు విసరడం, పర్సనల్ పార్ట్ లను టచ్ చేయడం, నీచంగా తిట్టడం వంటివి వాట్సాప్ చాట్ లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దీంతో పోలీసులు వీటిని పరిగణలోకి తీసుకుని కేసుల్ని నమోదు చేశారు. మరోవైపు గత వారం నుంచి ఉదయ్ కోసం పోలీసులు గాలింపు చేపట్టారు.
తన నానమ్మకు ఆరోగ్యం బాగాలేక పొవడం వల్ల తన సొంతూరుకు వెళ్లానని ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి చెప్పుకొచ్చాడు. న్యాయవ్యవస్థ మీద పూర్తి నమ్మకం ఉందని ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి పేర్కొన్నాడు. ఈ క్రమంలో ఆయనకు ఉప్పర్ పల్లి కోర్టు 14 రోజుల పాటు రిమాండ్ విధించడం వార్తలలో నిలిచింది.
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