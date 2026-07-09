Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad
  • /మూసీ ప్రాజెక్ట్‌పై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఫోకస్.. డీపీఆర్ టైమ్ బాండ్ ఫిక్స్..

మూసీ ప్రాజెక్ట్‌పై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఫోకస్.. డీపీఆర్ టైమ్ బాండ్ ఫిక్స్..

Musi Projects: మూసీ పునరుజ్జీవనం ప్రాజెక్టుపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వ్యూహాత్మకంగా ముందుకెళ్తున్నారు. గతేడాది చాదర్‌ఘాట్‌లో ఇండ్లు కూలగొట్టి అభాసుపాలైన ప్రభుత్వం అలాంటి తప్పిదాలు పునరావృతం కాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటోంది. అందులో భాగంగానే 55 కిలోమీటర్ల మూసీపునరుజ్జీవనం ప్రాజెక్టలో 37 కిలోమీటర్లపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 09, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:35 PM IST
మూసీ ప్రాజెక్ట్‌పై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఫోకస్.. డీపీఆర్ టైమ్ బాండ్ ఫిక్స్..
Image Credit: Revanth Reddy Musi Project (ZEE News Telugu/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
కలెక్టరేట్‌లో హైడ్రామా.. పురుగుల మందు డబ్బాతో మహిళ నిరసన.. అసలేం జరిగింది?
Jagtial News10 min ago
2
Vasudheva Sutham15 min ago
3
hydrogen Rail22 min ago
4
dharmapuri arvind39 min ago
5
Oppo Reno 16 News1 hr ago