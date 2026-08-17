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Vande Bharat Accident: హైదరాబాద్‌లో ఘోర ప్రమాదం..వందేభారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ఢీకొని యువ నర్స్ మృతి!

Vande Bharat Moulali Incident: తల్లిదండ్రులతో కలిసి చేసిన రైలు ప్రయాణమే ఆమె తాలుకూ చివరి మజిలీగా మారింది. గమ్యస్థానాన్ని చేరుకున్నా క్షణాల వ్యవధిలో ఆమె కథ విషాదంగా ముగిసింది. హైదరాబాద్ పరిధిలోని మౌలాలీ రైల్వేస్టేషన్‌లో ఈ రైలు ప్రమాదం అందర్ని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 17, 2026, 06:46 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 06:46 AM IST
Vande Bharat Accident: హైదరాబాద్‌లో ఘోర ప్రమాదం..వందేభారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ఢీకొని యువ నర్స్ మృతి!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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