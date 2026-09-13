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ఆటోపైకి దూసుకెళ్లిన లారీ.. మితిమీరిన వేగానికి ముగ్గురు బలి! దత్తిరాజేరు వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం!

ఆటోను ఢీ కొట్టిన లారీ ఏకంగా ముగ్గురు స్పార్టెంట్ అయ్యారు భీకర రోడ్డు ప్రమాదంలో ముగ్గురు అక్కడికక్కడే చనిపోయిన ఘటన విజయనగరం జిల్లాలో ఈరోజు ఉదయం చోటుచేసుకుంది. దత్తిరాజేరు ప్రాంతంలో జంక్షన్ వద్ద అతివేగంగా వచ్చిన లారీ ఆటోను ఢీకొట్టడంతో ఈ ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 13, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 09:08 AM IST
ఆటోపైకి దూసుకెళ్లిన లారీ.. మితిమీరిన వేగానికి ముగ్గురు బలి! దత్తిరాజేరు వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం!
Image Credit: Vizianagaram Road Accident 3 Killed:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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