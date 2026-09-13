/ఆటోపైకి దూసుకెళ్లిన లారీ.. మితిమీరిన వేగానికి ముగ్గురు బలి! దత్తిరాజేరు వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం!

Vizianagaram Road Accident 3 Killed: వరుస రోడ్డు ప్రమాదాలు మనుషు చాలా వరకు పెంబెలు అయితే ఎలా చేస్తున్నాయి ప్రధానంగా రాత్రి సమయంలో ప్రయాణాలు చేస్తున్నప్పుడు ప్రమాదం మరింత తీవ్రంగా ఉంటుంది అయితే విజయనగరం జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదంలో ముగ్గురు మృతి చెందారు ఈ ఘటన ఈరోజు ఉదయం చోటుచేసుకుంది దత్తిరాజేయులు మండలం, షికారు గాంధీ జంక్షన్ వద్ద అధివేగంగా వచ్చిన లారీ ఆటోను ఢీకొట్టడంతో ఒక్కసారిగా ఆటోలో ప్రయాణిస్తున్న ప్రమాదాలు తీవ్రంగా గాయపడి అక్కడికక్కడే చనిపోయారు. ఈ మృతులంతా గజరాయని వలస గ్రామానికి చెందిన వారిగా గుర్తించారు సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటన స్థలానికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు ఇక మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించారు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఇక పోలీసుల ప్రకారం డ్రైవర్ అతివేగమే నిర్లక్ష్యపు డ్రైవింగ్ వల్లే ప్రమాదంలో ఉనికి కారణం అయి ఉండొచ్చు అని భావిస్తున్నారు ఇక ఒకే గ్రామానికి చెందిన ముగ్గురు వ్యక్తులు ఇలా రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించడంతో గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
ఆదివారం ఉదయం దత్తిరాజేరు ప్రాంతంలో జరిగిన ఈ ఘోర ప్రమాదంలో ముగ్గురు వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ దురదృష్టకర సంఘటనలో ఆటో నడుపుతున్న డ్రైవర్తో పాటు, ఆ వాహనంలో ప్రయాణిస్తున్న మరో ఇద్దరు ప్రయాణికులు కూడా మరణించారు. స్థానికుల సమాచారం ప్రకారం, ఈ ప్రమాదానికి ప్రధాన కారణం వాహనం అతివేగంగా ప్రయాణించడమేనని వారు పోలీసులకు చెప్పారు. ప్రమాద తీవ్రత కూడా అలాగే ఉంది. ఈ ప్రమాదంలో వారిని రక్షించడానికి ప్రయత్నించినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. ముగ్గురు వ్యక్తులు స్పాడ్ డెడ్ అయ్యారు. వినాయక చవితి వేడుకల సమయంలో ఒకే గ్రామానికి చెందిన ముగ్గురు వ్యక్తులు మరణించడంతో ఆ ప్రాంతమంతా తీవ్రమైన విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. రాత్రి సమయాల్లో అతివేగంతో ప్రయాణించడం, మద్యం సేవించి వాహనాలను నడపడం వంటి ఘటనలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో మత్తు పదార్థాల ప్రభావం కూడా ఒక కారణం కావచ్చు; అయితే ఇలాంటి నిర్లక్ష్య చర్యల వల్ల కేవలం తమ ప్రాణాలను మాత్రమే కాకుండా, ఎదుటివారి ప్రాణాలను కూడా ప్రమాదంలో పడేసే అవకాశం ఉంది.
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