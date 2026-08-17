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TIMS Hospital: ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒక ఆస్పత్రిని ప్రారంభిస్తాం: రేవంత్ రెడ్డి

Revanth Reddy Announces We Will Open One Govt Hospital Every Six Months: పేదల ఆరోగ్యాన్ని తాము బాధ్యతగా భావిస్తున్నామని.. ప్రతి ఆరు నెలలకోసారి ఆస్పత్రులు ప్రారంభిస్తామని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు. వైద్యాన్ని ప్రాధాన్యంగా తీసుకున్నామని.. పేదల ఆరోగ్యాన్ని బాధ్యతగా భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 17, 2026, 10:30 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 10:30 PM IST
TIMS Hospital: ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒక ఆస్పత్రిని ప్రారంభిస్తాం: రేవంత్ రెడ్డి
Image Credit: TIMS Hospital

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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