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Telangana Rain Alert: తెలంగాణకు IMD బిగ్ అలర్ట్.. 3 రోజులు భీకర వర్షాలు..

Big Rain Alert To Telangana: తెలంగాణ సహా దేశ వ్యాప్తంగా ఎండలు తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. ఇప్పటికే తెలుగు రాష్ట్రాలను నైరుతి ఋతుపవనాలు ప్రవేశించడంతో పలు ప్రాంతాల్లో ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. తాజాగా తెలంగాణలోని పలు జిల్లాలకు నేటి నుంచి 3 రోజుల పాటు భీకర వర్షాలు కురవనున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 11, 2026, 07:24 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:24 AM IST
Telangana Rain Alert: తెలంగాణకు IMD బిగ్ అలర్ట్.. 3 రోజులు భీకర వర్షాలు..
Image Credit: Telangana IMD (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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