/Telangana Rain Alert: తెలంగాణకు IMD బిగ్ అలర్ట్.. 3 రోజులు భీకర వర్షాలు..

Telangana Weather Update: రోహిణి కార్తెలో ఎండలతో అల్లాడిన ప్రజలకు మృగశిర కార్తె ప్రవేశంతో పాటు నైరుతి ప్రవేశంతో హైదరాబాద్ సహా తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా వర్షాలు పడ్డాయి. మొన్న సాయంత్రం హైదరాబాద్లో కురిసిన వర్షంతో భాగ్యనగరం చిగురుటాకులా ఒణికిపోయింది. కిలోమీటర్ దూరం వాహనాలు కదలడానికి దాదాపు ముప్పావు గంట సమయం పట్టింది. వర్ష కాలం నేపథ్యంలో మున్సిపల్ అధికారులు పలు చోట్ల రూడ్లపై నీళ్లు పోవడానికి పెద్ద జాలీలు ఏర్పాటు చేశారు. అందులోంచి నీళ్లు వెళ్లేలా ప్లాన్ చేసినా.. ఒక్కసారిగా కురిసిన భారీ వర్షంతో మన డ్రైనైజీ, నాలాలు తట్టుకోలేవన్న సంగతి స్పష్టమైంది. వర్షం నేపథ్యంలో మెట్రో రైలు ఎక్కడానికి కూడా చాంతాండంత క్యూ లైన్లో నిలబడాల్సి వచ్చింది. మెట్రో రైలులో టికెట్ తీసుకొని ప్రయాణించడానికి దాదాపు అర గంట నుంచి 45 నిమిషాల సమయం పట్టింది.
తెలంగాణకు బిగ్ అలర్ట్..
మొన్నటి తొలకరి వర్షానికే మహా నగరం చిగురుటాకులా వణికిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో వాతావరణ శాఖ తెలంగాణకు బిగ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో నేటి నుంచి వచ్చే మూడు రోజుల పాటు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని హెచ్చరికలు జారీచేసింది. కొన్ని జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలతోపాటు భీకర ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ముఖ్యంగా వర్షాలు, ఈదురుగాలుల సమయంలో చెట్ల కింద ఉండొద్దని, విద్యుత్ స్తంభాలు, హోర్డింగ్లు ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఉండొద్దని, సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని వాతావరణ శాఖ అధికారులు సూచించారు.
ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. రంగారెడ్డి, జోగులాంబ గద్వాల్, నాగర్ కర్నూల్, వనపర్తి, ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలతోపాటు పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వెదర్ డిపార్ట్మెంట్ అంచనా వేసింది. ఇక హైదరాబాద్, మేడ్చల్ తదితర ప్రాంతాల్లో కూడా ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. మిగిలిన జిల్లాల్లోనూ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనావేసింది.
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