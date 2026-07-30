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తెలంగాణ బిగ్ రెయిన్ అలర్ట్.. నేడు అతి భారీ వర్షాలు..

Telangana Weather Update: తెలంగాణలో  వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. ఈ మేరకు వాతావరణశాఖ బిగ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. గత రెండు రోజులుగా తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ రోజు కూడా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 30, 2026, 07:26 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:26 AM IST
తెలంగాణ బిగ్ రెయిన్ అలర్ట్.. నేడు అతి భారీ వర్షాలు..
Image Credit: Rain Alert (ZEE Telugu News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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తెలంగాణ బిగ్ రెయిన్ అలర్ట్.. నేడు అతి భారీ వర్షాలు..
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