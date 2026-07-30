/తెలంగాణ బిగ్ రెయిన్ అలర్ట్.. నేడు అతి భారీ వర్షాలు..

Weather Update: తెలంగాణను ముసురు కమ్మేసింది. చాలా ప్రాంతాల్లో సూర్యుడు రెండు రోజులుగా కనిపించడం లేదు. రాజధాని హైదరాబాద్ సహా పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసాయి. ఈ రోజు కూడా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఈ రోజు ఆదిలాబాద్ , ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, భూపాలపల్లి, ములుగు, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, సిరిసిల్ల, జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని హెచ్చరించింది. ఆ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది.
ఇక భద్రాద్రి కొత్త గూడెం, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో భారీ వానలు పడే ఛాన్స్ ఉందంటూ ఆ జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ ఇచ్చింది. ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించింది. వాతావరణశాఖ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ఆయా జిల్లాల అధికారులను ప్రభుత్వం అప్రమత్తం చేసింది. ఎటువంటి సంఘటనలనైనా ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా వుండాలని సూచించింది.
ములుగులో భారీ వర్షపాతం..
నిన్న ములుగు జిల్లా వాజిద్లో 16.53 సెం.మీ అత్యధిక వర్షపాతం నమోదు అయింది. ఏటూరు నాగారం, 15.2 సెం.మీ, జయశంకర్ జిల్లా పలిమెలాలో 14.3 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది. పలు మంచిర్యాల, కొమరంభీమ ఆసిఫాబాద్, పెద్దపల్లి, కాగజ్ నగర్ ప్రాంతాల్లో 12 సెం.మీ నుంచి 14 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది.
హైదరాబాద్ లో అత్యధిక వర్షపాతం..
అయితే హైదరాబాద్ మూడు కార్పోరేషన్ల పరిధిలో భారీ వర్షం కురిసింది. చందూలాల్ బారాదరిలో అత్యధికంగా 3.8 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది. గోల్కొండ ప్రాంతంలో 3.8 సెం.మీ, లంగర్ హౌజ్లో 3.6 సెం.మీ, జియా గూడ, బహదూర్ గూడ, పురానాపూల్, ఆసిఫ్ నగర్, రాజేంద్ర నగర్, హయత్ నగర్,పాతబస్తీ జంగం మెట్, చాంద్రాయణగుట్ట, బార్కాస్, డబీర్ పురా, రసూల్ పురా ప్రాంతాల్లో 3 సెం.మీ కంటే ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదు అయింది. వర్షానికి పలు కాలనీలు నీట మునిగాయి. ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.
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