రూ.4.70 కోట్ల వాట్సాప్ 'బాస్' మోసం కేసు.. నమ్మించి మోసం చేసిన ఇద్దరు అరెస్ట్!

Cyber Security Bureau: వాట్సప్ ద్వారా ఓ కంపెనీ వారిని నమ్మించి భారీ మోసం చేసిన ఉదంతం తెలంగాణలో జరిగింది. కంపెనీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ (ఎండీ) పేరు, ఫొటోతో నకిలీ వాట్సాప్ ప్రొఫైల్ను సృష్టించి ఏకంగా రూ. 4.70 కోట్లు దోచుకున్నారు. ఈ భారీ సైబర్ మోసం కేసును తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో ఛేదించింది. ఈ కేసులో సైబర్ నేరగాళ్లకు సహకరిస్తూ బ్యాంక్ ఖాతాలను సమకూర్చిన ఇద్దరు మ్యూల్ (నకిలీ) ఖాతాదారులను, ఏజెంట్లను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో డైరెక్టర్ శిఖా గోయల్ వెల్లడించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
తాను పనిచేసే కంపెనీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఫోటో, పేరుతో ఉన్న ఒక వాట్సాప్ నంబర్ నుంచి వచ్చిన సందేశాలను సంబంధిత సంస్థ ఉద్యోగి నిజమేనని భావించాడు. అత్యవసరం అని నమ్మించి ఆ ఉద్యోగి నుంచి పలు బ్యాంక్ ఖాతాలకు విడతల వారీగా మొత్తం రూ.4.70 కోట్ల భారీ మొత్తాన్ని బదిలీ చేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత ఎంతకీ అడిగిన డబ్బులు తిరిగివ్వకపోవడంతో తాను మోసపోయానని గ్రహించిన బాధితుడు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు సాంకేతిక విశ్లేషణ, బ్యాంక్ ఖాతాల పరిశీలన ఆధారంగా పోలీసులు ఇద్దరు నిందితులను గుర్తించి అరెస్ట్ చేశారు. నిందితులను ఖమ్మం జిల్లా సత్తుపల్లికి చెందిన దోసపాటి కృష్ణసాయి, హైదరాబాద్ కొత్తపేటలో నివసిస్తున్న మందవల్లి శివ నాగరాజును పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. విచారణలో నిందితులు ఇద్దరూ కమిషన్ ఆశతో సైబర్ నేరగాళ్లకు కరెంట్ బ్యాంక్ ఖాతాలను కొనుగోలు చేసి సరఫరా చేసినట్లు తేలింది. ఈ మ్యూల్ ఖాతాల నిర్వహణను సులభతరం చేసినందుకు వారు సుమారు రూ.4 లక్షలు కమీషన్ పొంది.. దానిని ఇద్దరూ పంచుకున్నారు.
బాధితుడి నుంచి దోచుకున్న సొమ్ములో రూ.1.80 కోట్లు నేరుగా నిందితుడు మందవల్లి శివ నాగరాజు బ్యాంక్ ఖాతాలోకి చేరాయి. ఈ ఖాతాను సహ-నిందితుడైన దోసపాటి కృష్ణసాయి సైబర్ నేరగాళ్లకు ఏర్పాటుచేసి ఇచ్చాడు. సదరు బ్యాంక్ ఖాతాను మరింత లోతుగా పరిశీలించగా వాటిలో రూ.2.49 కోట్లకు పైగా అనుమానాస్పద లావాదేవీలు జరిగినట్లు వెల్లడైంది. ఈ ఖాతాకు మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో నమోదైన పలు సైబర్ నేరాల ఫిర్యాదులతో సంబంధం ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. నిందితులను కోర్టులో హాజరుపరిచి జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి తరలించారు. పరారీలో ఉన్న మిగిలిన నిందితులను పట్టుకోవడానికి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
ప్రజలకు సైబర్ బ్యూరో సూచనలు
==> ఎవరైనా తెలిసిన వ్యక్తి పేరు లేదా ఫొటో వాట్సాప్ ప్రొఫైల్లో ఉన్నంత మాత్రాన దానిని బ్లైండ్గా నమ్మకండి. వీటిని సైబర్ నేరగాళ్లు సులభంగా కాపీ చేసి దుర్వినియోగం చేసే అవకాశం ఉంది.
మీకు తెలిసిన కాంటాక్ట్ నుంచి అకస్మాత్తుగా అత్యవసరంగా లేదా రహస్యంగా డబ్బులు పంపించాలని.. ముఖ్యంగా కొత్త బ్యాంక్ ఖాతాలకు పంపాలని కోరితే అప్రమత్తంగా ఉండండి.
ఆర్థిక లావాదేవీలు జరిపేటప్పుడు కేవలం వాట్సాప్ సందేశాలపై మాత్రమే ఆధారపడకండి.
ఒకవేళ మీరు సైబర్ మోసానికి గురైతే, ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే #1930 నంబర్కు కాల్ చేయండి లేదా జాతీయ సైబర్ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్ www.cybercrime.gov.in ద్వారా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.