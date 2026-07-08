Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad
  • /రూ.4.70 కోట్ల వాట్సాప్ బాస్ మోసం కేసు.. నమ్మించి మోసం చేసిన ఇద్దరు అరెస్ట్!

రూ.4.70 కోట్ల వాట్సాప్ 'బాస్' మోసం కేసు.. నమ్మించి మోసం చేసిన ఇద్దరు అరెస్ట్!

WhatsApp Boss Cheating Case: వాట్సప్‌ ఆధారంగా సైబర్‌ నేరానికి పాల్పిన ఉదంతం తెలంగాణలో చోటుచేసుకుంది. కంపెనీ ఎండీ పేరుతో కోట్ల రూపాయల మేర మోసం చేసిన సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. సైబర్‌ సెక్యూరిటీ పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేయగా.. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 08, 2026, 07:07 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 07:07 PM IST
రూ.4.70 కోట్ల వాట్సాప్ 'బాస్' మోసం కేసు.. నమ్మించి మోసం చేసిన ఇద్దరు అరెస్ట్!
Image Credit: Cyber Crime WhatsappSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
రూ.4.70 కోట్ల వాట్సాప్ 'బాస్' మోసం కేసు.. నమ్మించి మోసం చేసిన ఇద్దరు అరెస్ట్!
Cyber Crime2 min ago
2
FIFA World Cup24 min ago
3
Honey moon in AC Train41 min ago
4
StockMarketCrash1 hr ago
5
Amarnath Yatra1 hr ago