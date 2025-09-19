Wife brutally kills her husband with knife in kokapet Hyderabad: ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది భార్యాభర్తలు ఒకరిపై మరోకరు దాడులు చేసుకుంటున్నారు. కొంత మంది అయితే తమ వాళ్లను ఏవిధంగా లేపేయాలో స్కెచ్ వేసి మరీ ప్లాన్ లు వేసుకుంటున్నారు. దీంతో ఇటీవల భార్యభర్తల హత్యలకు చెందిన ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి.
కొన్ని ఘటనల్లో వివాహేత సంబంధాల వల్ల హత్యలు జరుగుతున్నాయి. మరికొన్ని చోట్ట వరకట్నం వేధింపులు, ఇంకొన్ని చోట్లో అయితే కోపంలో మాట మాట పెరిగి హత్యల వరకు కొన్ని జంటలు వెళ్లిపోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లోని కోకాపేట్ లో దారుణం చోటు చేసుకుంది.
అస్సాం నుంచి పొట్ట చేత పట్టుకొని ఏడాదిన్నర క్రితం కృష్ణా బోరా, బర్ఖా బోరా ఇద్దరు హైదరాబాద్ కు వచ్చారు. వీరికి ఆరేళ్ల పాప ఉంది. అయితే.. కృష్ణా బోరా స్విగ్గీ డెలివరీ బాయ్ గా పని చేస్తుండగా, అపార్ట్మెంట్ లలో కేర్ టెక్ గా బర్ఖా బోరా పని చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు.
అయితే.. నిన్న అర్ధరాత్రి చిన్న విషయానికి భార్యాభర్తలు గొడవపడ్డారు. ఈ క్రమంలో.. విచక్షణ కోల్పోయిన భార్త పై కత్తి తో భర్తమీద దాడి చేసింది. భర్త వేధింపులకు తాళలేక భార్య ఈవిధంగా దాడులు చేసింది. రాత్రిపూట భర్త అరుపులు విన్న చుట్టుపక్కల వారు వెంటనే ఘటన స్థలంకు చేరుకున్నారు.
అప్పటికే అతగాడు రక్తపు మడుగులో విలవిల్లాడుతూ అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయాడు. సమాచారం అందుకుని నార్సింగీ పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ ఘటనతో స్థానికంగా సంచలనంగా మారింది.
