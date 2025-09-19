English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hyderabad: కోకాపేట్‌లో ఘోరం.. భర్తను కసితీరా పోడిచి చంపిన కసాయి పెళ్లాం.. ఏంజరిగిందంటే..?

Wife killed her husband in kokapet: బాధితుడు కేకలు పెట్టడంతో చుట్టుపక్కల ప్రజలు అప్రమత్తమై వెంటనే బాధితుడి ఇంటికి చేరుకున్నారు. అప్పటికే సదరు వ్యక్తి రక్తపు మడుగులో పడి ఉన్నారు. ఈ ఘటన చూసి స్థానికులు షాక్ అవుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 19, 2025, 10:59 AM IST
  • కోకాపేటలో దారుణం..
  • కొట్టుకున్న భార్యభర్తలు..

Trending Photos

Old 100 Rupees Notes: మీ ఇంట్లో ఈ వంద రూపాయల నోట్లు ఉంటే.. ఇప్పుడే రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు.!
8
Old 100 Hundred Rupees
Old 100 Rupees Notes: మీ ఇంట్లో ఈ వంద రూపాయల నోట్లు ఉంటే.. ఇప్పుడే రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు.!
Modi Credit Card: ఎంజాయ్ పండగో.. త్వరలో మోదీ క్రెడిట్ కార్డు.. వడ్డీ లేకుండానే రూ. 5 లక్షలు..!
5
Modi Credit Card
Modi Credit Card: ఎంజాయ్ పండగో.. త్వరలో మోదీ క్రెడిట్ కార్డు.. వడ్డీ లేకుండానే రూ. 5 లక్షలు..!
AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో అతిపెద్ద బంగారు గనులు..తవ్వినోళ్లకు తవ్వుకున్నంత...కానీ..!
6
Gold mines in india
AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో అతిపెద్ద బంగారు గనులు..తవ్వినోళ్లకు తవ్వుకున్నంత...కానీ..!
Snake bite Remedy: పాము కాటు వేసిందా.. ఈ మందుతో నిమిషాల్లో విషం మాయం..!
7
snake bite remedy
Snake bite Remedy: పాము కాటు వేసిందా.. ఈ మందుతో నిమిషాల్లో విషం మాయం..!
Hyderabad: కోకాపేట్‌లో ఘోరం.. భర్తను కసితీరా పోడిచి చంపిన కసాయి పెళ్లాం.. ఏంజరిగిందంటే..?

Wife brutally kills her husband with knife in kokapet Hyderabad: ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది భార్యాభర్తలు ఒకరిపై మరోకరు దాడులు చేసుకుంటున్నారు.  కొంత మంది అయితే తమ వాళ్లను ఏవిధంగా లేపేయాలో స్కెచ్ వేసి మరీ ప్లాన్ లు వేసుకుంటున్నారు.  దీంతో ఇటీవల భార్యభర్తల హత్యలకు చెందిన ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

కొన్ని ఘటనల్లో వివాహేత సంబంధాల వల్ల హత్యలు జరుగుతున్నాయి. మరికొన్ని చోట్ట వరకట్నం వేధింపులు, ఇంకొన్ని చోట్లో అయితే కోపంలో మాట మాట పెరిగి హత్యల వరకు కొన్ని జంటలు వెళ్లిపోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లోని కోకాపేట్ లో దారుణం చోటు చేసుకుంది. 

అస్సాం నుంచి పొట్ట చేత పట్టుకొని ఏడాదిన్నర క్రితం  కృష్ణా బోరా, బర్ఖా బోరా ఇద్దరు హైదరాబాద్ కు వచ్చారు. వీరికి ఆరేళ్ల పాప ఉంది. అయితే.. కృష్ణా బోరా స్విగ్గీ డెలివరీ బాయ్ గా పని చేస్తుండగా,  అపార్ట్మెంట్ లలో కేర్ టెక్ గా  బర్ఖా బోరా పని చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు.

అయితే.. నిన్న అర్ధరాత్రి చిన్న విషయానికి  భార్యాభర్తలు గొడవపడ్డారు. ఈ క్రమంలో.. విచక్షణ కోల్పోయిన భార్త పై కత్తి తో భర్తమీద దాడి చేసింది. భర్త వేధింపులకు తాళలేక భార్య ఈవిధంగా దాడులు చేసింది. రాత్రిపూట భర్త అరుపులు విన్న చుట్టుపక్కల వారు వెంటనే ఘటన స్థలంకు చేరుకున్నారు.

Read more: Palamuru man shoot dead in Us: అమెరికాలో కాల్పులు.. పాలమూరు బిడ్డ దుర్మరణం.. అసలేం జరిగిందంటే..?

అప్పటికే అతగాడు రక్తపు మడుగులో విలవిల్లాడుతూ అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయాడు.  సమాచారం అందుకుని నార్సింగీ పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ ఘటనతో స్థానికంగా సంచలనంగా మారింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Hyderabadkokapetwife brutally killed her husbandkokapet husband killedHyderabad crime news

Trending News