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Wines Close: మందుబాబులకు బిగ్‌ అలర్ట్‌.. రేపు, ఎల్లుండి వైన్‌షాపులు బంద్‌

Wine Shops Close For Two Days From August 2nd To 4th Here Full Details: మందుబాబులకు బిగ్‌ అలర్ట్‌ కావాల్సిన అవసరం లేదు. రెండు రోజుల పాటు మద్యం దుకాణాలు మూతపడనున్నాయి. హైదరాబాద్‌లోని ప్రధాన ప్రాంతంలో వైన్స్‌ షాప్స్‌ మూసి ఉండనున్నాయి. ఇంతకీ ఎందుకు.. కారణమేమిటో తెలుసా..? దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 01, 2026, 08:57 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 09:01 PM IST
Wines Close: మందుబాబులకు బిగ్‌ అలర్ట్‌.. రేపు, ఎల్లుండి వైన్‌షాపులు బంద్‌
Image Credit: Wine Shops Close

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Wines Close: మందుబాబులకు బిగ్‌ అలర్ట్‌.. రేపు, ఎల్లుండి వైన్స్‌ షాపులు బంద్‌
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