Wipro: భారత్లో పెంపుడు జంతువులను కన్నబిడ్డల్లా చూసుకునే పెంపకందారుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతోంది. ప్రస్తుతం 67 శాతం మంది మొదటిసారి పెంపుడు జంతువులను పెంచుకుంటున్నవారు ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రముఖ ఎఫ్ఎమ్సీజీ దిగ్గజం 'విప్రో కన్స్యూమర్ కేర్ అండ్ లైటింగ్' భారత్ పెట్ ఫుడ్ మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. అంతర్జాతీయ డాగ్ డే సందర్భంగా ‘స్నగ్లిస్’ (Snuggles) పేరుతో సరికొత్త ప్రీమియం పెట్ న్యూట్రిషన్ బ్రాండ్ను హైదరాబాద్లో అధికారికంగా విడుదల చేసింది. దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా కిబుల్ , ఫ్రీజ్-డ్రైడ్ చికెన్ చంక్స్ కలయికతో హ్యూమన్-గ్రేడ్ పదార్థాలతో ఈ డ్రై డాగ్ ఫుడ్ను రూపొందించినట్లు సంస్థ తెలిపింది.
ప్రస్తుతం భారత్లో పెట్ ఫుడ్ మార్కెట్ విలువ రూ.5,500 కోట్లకు పైగా ఉండగా.. ఇందులో విస్తృత వాటాను దక్కించుకోవడమే లక్ష్యంగా విప్రో ఈ విభాగంలోకి ప్రవేశించింది. నిపుణులైన పశువైద్యుల పర్యవేక్షణలో గ్లోబల్ ప్రమాణాలతో ‘స్నగ్లిస్’ ఉత్పత్తులను అభివృద్ధి చేసినట్లు విప్రో ప్రతినిధులు తెలిపారు. ప్పెట్ పేరెంట్స్లో 67 శాతం మంది మొదటిసారి జంతువులను పెంచుకుంటున్నవారే ఉన్నారని.. పెంపుడు జీవుల సంరక్షణ, ఆరోగ్యం మరియు పోషకాహారంపై యజమానులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహిస్తున్నారని చెప్పారు. ప్రేమతో ఇచ్చే ఆప్యాయమైన కౌగిలింత అందించే వెచ్చదనం, ఓదార్పుల స్ఫూర్తితోనే ఈ బ్రాండ్కు ‘స్నగ్లిస్’ అని పేరు పెట్టినట్లు తెలిపారు.
కండరాల పుష్టికి అవసరమైన ప్రీమియం ప్రొటీన్ ఇందులో ఉన్నాయని చెప్పారు. మెదడు, కంటి చూపు అభివృద్ధికి డీహెచ్ఏ (DHA), విటమిన్-ఏ, మెరుగైన జీర్ణక్రియ కోసం ప్రీబయోటిక్స్, పోస్ట్బయోటిక్స్, చర్మ రక్షణ, బొచ్చు మెరుపు కోసం ఒమేగా 3 & 6, సాల్మన్ ఆయిల్ వినియోగించినట్లు తెలిపారు. విప్రో కన్స్యూమర్ కేర్ అండ్ లైటింగ్ (ఇండియా) ఫుడ్స్ బిజినెస్ ప్రెసిడెంట్, సీఓఓ అనిల్ చుగ్ మాట్లాడుతూ.. వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్న పెట్ ఫుడ్ కేటగిరీలో అడుగుపెట్టడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందన్నారు. విప్రో బలమైన మార్కెటింగ్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ ద్వారా ‘స్నగ్లిస్’ను భారత్లో అత్యంత ఆదరణ పొందిన బ్రాండ్గా తీర్చిదిద్దడమే తమ లక్ష్యమన్నారు. పెట్ కేర్ మేనేజింగ్ పార్ట్నర్ డాక్టర్ సౌరభ్ శేఖర్ మాట్లాడుతూ.. శాస్త్రీయ పోషకాహారం, నాణ్యమైన పదార్థాలతో మూగజీవాలు ఇష్టపడే విధంగా.. పెంపకందారులు విశ్వసించే విధంగా స్నగ్లిస్ను రూపొందించామన్నారు.