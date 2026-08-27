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Wipro: పెట్ ఫుడ్ మార్కెట్‌లోకి 'విప్రో'.. దేశంలోనే మొదటిసారిగా..!

Wipro: 'విప్రో కన్స్యూమర్ కేర్ అండ్ లైటింగ్' భారతీయ పెట్ ఫుడ్ మార్కెట్‌లోకి అధికారికంగా ప్రవేశించింది. అంతర్జాతీయ డాగ్ డే సందర్భంగా ‘స్నగ్లిస్’ పేరుతో సరికొత్త ప్రీమియం డాగ్ ఫుడ్ బ్రాండ్‌ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. హైదరాబాద్ వేదికగా తమ కొత్త బ్రాండ్‌ను పరిచయం చేసింది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 27, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 03:39 PM IST
Wipro: పెట్ ఫుడ్ మార్కెట్‌లోకి 'విప్రో'.. దేశంలోనే మొదటిసారిగా..!
Image Credit: Wipro

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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Wipro: పెట్ ఫుడ్ మార్కెట్‌లోకి 'విప్రో'.. దేశంలోనే మొదటిసారిగా..!
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