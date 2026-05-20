Woman kidnapped from hospital in attapur hyderabad: హైదరాబాద్ లో మహిళలు మనుగడ మరీ దారుణంగా మారింది. ఇటీవల ఘోరమైన ఘటనలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఇప్పటికే గండిపేట పరిసరాల్లో సైక్లింగ్ చేస్తున్న యువతి ఎదుట ఒక వ్యక్తి హస్త ప్రయోగం చేసిన ఘటన కొన్ని నెలల క్రితం తీవ్ర కలకలంగా మారింది. ఆ తర్వాత నిన్న నార్సింగిలోని అల్కాపూర్ లో ఒక మహిళ డ్రెస్ ను కామాంధుడు పైకెత్తిన ఘటన వార్తలలో నిలిచింది. ఈ ఘటన హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా తీవ్ర కలకలంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో మరల హైదరబాద్ లోని అత్తాపూర్ లో అర్ధరాత్రి యువతి కిడ్నాప్ హైడ్రామా తీవ్ర సంచలనంగా మారింది. ఈ క్రమంలో వరుస ఘటనలతో హైదరాబాద్ అసలు మహిళలకు అసలు సెఫెనా అన్న ప్రశ్నలు కంటి మీదక కునుకు లేకుండా చేస్తున్నాయని చెప్పుకొవచ్చు.
హైదరాబాద్ అత్తాపూర్లో అర్ధరాత్రి యువతి కిడ్నాప్
థార్ కారులో యువతిని బలవంతంగా ఎక్కించుకొని కిడ్నాప్ చేసిన నలుగురు యువకులు
వారి నుంచి తప్పించుకునేందుకు జాయ్ ఆసుపత్రిలోకి పరిగెత్తిన యువతి
యువతిని బెదిరించి కారులో తీసుకెళ్లిన యువకులు
పోలీసులకు సమాచారం అందించిన స్థానికులు
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) May 20, 2026
హైదరాబాద్ లోని అత్తాపూర్ లో అర్దరాత్రి యువతి కిడ్నాప్ తీవ్ర కలకలంగా మారింది. థార్ కారులో కొంత మంది వచ్చి బెదిరింపులకు గురిచేసి యువతిని బలవంతంగా కారులో ఎక్కించేందుకు ప్రయత్నించారు. ఇంతలో ఆమె జాయ్ ఆస్పత్రిలోపలికి పరుగెత్తింది. మరల ఆమెను వాళ్లు బలవంతంగా బైటకు లాక్కొచ్చి మరీ థార్ కారులో ఎక్కించుకున్నారు. అప్పటికే స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు థార్ కారును ఛేజ్ చేశారు.
అత్తాపూర్ నుంచి ఆరంఘర్ చౌరస్తా వరకు కారును పోలీసులు ఛేజ్ చేశారు. ఆ తర్వాత వేగంగా పోలీసుల కళ్లు కప్పి కిడ్నాపర్స్ పారిపోయారు. తెల్లవారుజామున 3 గంటల వరకు కొనసాగిన పోలీసులు కిడ్నాపర్ల కారు కోసం ఛేజింగ్ చేశారు. ఆ తర్వాత మిస్ కావడంతో ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలిస్తున్నారు. అదే విధంగా కారు వెనుకాల మరో బైక్ ఫాలో అయినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం తీవ్ర సంచలనంగా మారింది.
హైదరాబాద్ లో పట్టపగలు మహిళలపై దారుణాలు, కిడ్నాప్ లు జరుగుతుంటే రేవంత్ ప్రభుత్వం, పోలీసులు ఏంచేస్తున్నారని ఈ అంశం పొలిటికల్ గా రచ్చ రాజుకుంది. లా అండ్ ఆర్డర్ దీన్ని బట్టి చూస్తే పూర్తిగా అదుపుతప్పిందని స్పష్టంగా అర్థమౌతుందని రాజకీయాంగా దుమారం చెలరేగింది.
