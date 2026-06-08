/Video Viral: నడి రోడ్డు మీద రెచ్చిపోయిన మహిళ.. ఏకంగా ట్రాఫిక్ పోలీసులపైనే రుబాబ్.. వీడియో వైరల్..

Woman arguments with traffic police over helmet wearing controversy in Hyderabad: రోడ్డుపైన ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు తరచుగా ట్రాఫిక్ నియమాలు పాటించాలని పోలీసులు చెబుతుంటారు. తప్పతాగి వాహనాలు నడిపించడం, ట్రిబుల్ రైడింగ్, రాంగ్ రూట్ లో వాహనాలతో వెళ్లడం చేయోద్దని చెప్తారు. కారు నడిపేటప్పుడు సీటు బెల్ట్ పెట్టుకొవాలని చెప్తారు. అతిగా స్పీడ్ గా వెళ్లకూడదని సూచిస్తారు. ఇదంతా మనం రోటీన్ గా చూస్తాం. ఈ క్రమంలో కొంత మంది ఈ ట్రిఫిక్ నియామల్ని పూర్తిగా ఉల్లంఘిస్తారు. పోలీసులు ఎంత చెప్పిన కూడా రూల్స్ అతిక్రమించి వారు డెంజర్లో పడటమే కాకుండా ఇతరుల్ని సైతం ప్రమాదంలో నెట్టేస్తారు.
Hyderabad 📍
Helmet లేదని ఆపిన ట్రాఫిక్ పోలీసులు
గొడవకు దిగిన మహిళ
మంచి విషయం ఏంటంటే, అతి చేస్తున్న మహిళకు ,,తోటి ముస్లిం వ్యక్తి కూడా సపోర్ట్ చేయలేదు 🙏🫡 pic.twitter.com/qx0OLNn3TI
— AVM (@AvmNews7) June 8, 2026
పోలీసులు తరచుగా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లు, హెల్మెట్ లపై నిఘా పెడుతూ తనిఖీలు చేస్తారు. ఈ క్రమంలో కొంత మంది పోలీసులతో వాగ్వాదంకు దిగుతారు. దాడులు చేసేందుకు సైతం వెనుకాడరు. అచ్చం ఈ కోవకు చెందిన ఒక ఘటన హైదరాబాద్ లో చోటు చేసుకుంది.
హైదరాబాద్ లో ఒక ముస్లిం మహిళ స్కూటీ మీద ప్రయాణిస్తుంది. ఇంతలో ట్రాఫిక్ పోలీసులు తనిఖీలు చేస్తున్నారు. సదరు మహిళను కూడా అందరిలాగే ఆపారు. హెల్మెట్ ఎందుకు లేదని ప్రశ్నించారు. దీనికి ఆమె ఆవేశంతో ఊగిపోయి తననే అడ్డగిస్తారా అని రెచ్చిపోయింది. 2017 నుంచి 20 కిపైగా చలాన్లు ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. పక్కకు తప్పుకొవలని తనకు అర్జెంట్ గా వెళ్లాల్సి ఉందని పోలీసులతో వాగ్వాదంకు దిగింది. పోలీసుల మీదకు వాహనాన్ని స్టార్ట్ చేసి ముందుకు పోనిచ్చింది. పోలీసులకు చుక్కలు చూపించింది.
ఎంత చెప్పిన తన మాటే నెగ్గాలిఅన్నట్లు ప్రవర్తించింది. అక్కడి వారుచెప్పిన ఆమె విన్పించుకోలేదు. పోలీసులు ఆమె చేసిన రచ్చను తమ ఫోన్ లలో రికార్డు చేశారు. చుట్టుపక్కల వారు సైతం ఈ ఘటనను వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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