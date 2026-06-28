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Hyderabad: ఎల్బీ నగర్‌ ఆస్పత్రిలో రెచ్చిపోయిన మహిళ.. డ్యూటీ డాక్టర్లపై దాడి చేస్తు అరాచకం.. వీడియో వైరల్..

Woman attacks on staff in lb nagar: లలిత కరీర అనే మహిళకు ప్రాథమిక చికిత్స అందించిన తర్వాత పరీక్షలు నిర్వహించి, ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్య లేదని చెప్పిన ఆమె విన్పించుకోలేదు. డాక్టర్లపై బూతులు తిడుతు దాడికి దిగింది. హైదరాబాద్ లోని ఎల్బీ నగర్ లో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 28, 2026, 12:31 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 12:34 PM IST
Hyderabad: ఎల్బీ నగర్‌ ఆస్పత్రిలో రెచ్చిపోయిన మహిళ.. డ్యూటీ డాక్టర్లపై దాడి చేస్తు అరాచకం.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: Hyderabadnews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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