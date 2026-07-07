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Hyderabad: ప్రియుడి మోజులో భర్తను చంపిన కసాయి భార్య.. మియాపూర్ లో బైటపడ్డ షాకింగ్ ఘటన..

Wife killed husband in miyapur: మహిళ ప్రవర్తన అనుమానస్పదంగా ఉండటంతో ఆమె కాల్ డాటాను పోలీసులు  పరిశీలించారు. ఈక్రమంలో  ఆమె అసలు బండారం వెలుగులోకి వచ్చింది. మియాపూర్ లో జరిగిన ఈ ఘటన  ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 07, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 03:13 PM IST
Hyderabad: ప్రియుడి మోజులో భర్తను చంపిన కసాయి భార్య.. మియాపూర్ లో బైటపడ్డ షాకింగ్ ఘటన..
Image Credit: Hyderabadnews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Hyderabad: ప్రియుడి మోజులో భర్తను చంపిన కసాయి భార్య.. మియాపూర్ లో బైటపడ్డ షాకింగ్ ఘటన..
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