/Hyderabad: ప్రియుడి మోజులో భర్తను చంపిన కసాయి భార్య.. మియాపూర్ లో బైటపడ్డ షాకింగ్ ఘటన..

Wife killed her husband in Hyderabad: సమాజంలో మానవ సంబంధాలు, నైతిక విలువలు అసలు ఉన్నాయా ?.. అన్న అనుమానం కల్గుతుంది. ముఖ్యంగా భార్యభర్తలకు చెందిన ఘటనలు సమాజంలో అసలు వివాహ వ్యవస్థను ప్రశ్నార్థకంగా మార్చేశాయి. కొంత మంది భార్యభర్తలు దారుణాలకు పాల్పడిన మొత్తంగా పెళ్లి అంటేనే యువతీ, యువకులు జడుసుకుని పారిపోతున్నారు. కొన్ని చోట్ల భార్యలు తమ భర్తల్ని చంపుతుంటే, మరికొన్ని చోట్ల భార్తలు తమ భార్యల్ని సుపారీలు ఇచ్చి మరీ చంపిస్తున్నారు. హత్యలకు రకరకాల ప్లాన్ లు వేస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా వివాహేతర సంబంధాలు, ఆర్థిక పర అంశాలతో ఈ ఘటనలు ఎక్కువగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. తాజాగా.. హైదరాబాద్ లోని మియాపూర్ లో షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. హైదరాబాద్ లోని మియాపూర్ లో ఒక మహిళ తన భర్త కన్పించడం లేదని గతేడాది పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.
పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు మహిళ ప్రవర్తనపై అనుమానంతో ఆమె కాల్ రికార్డులను పరిశీలించారు. సదరు మహిళ గతేడాది నుంచి అనేక మార్లు ఒకే నంబర్ కు కాల్ చేసి గంటల కొద్ది మాట్లాడినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఆ తర్వాత ఆమెను అదుపులోకి తీసుకుని తమదైన స్టైల్ లో విచారించగా తన భర్తను ప్రియుడితో కలిసి చంపినట్లు మహిళ అంగీకరించింది.
ప్రియుడితో కలిసి ఉన్న తమ వివాహేతర సంబంధానికి భర్త అడ్డు వస్తున్నాడని చంపినట్లు ఆమె చెప్పింది.ఆ తర్వాత శవాన్ని మహారాష్ట్ర బోర్డర్ వరకు తరలించి పూడ్చిపెట్టినట్లుచెప్పింది. దీంతో పోలీసులు శవాన్ని బైటకు తీసి రీపోస్ట్ మార్టంకు చర్యలు చేపట్టారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లో సంచలనంగా మారింది.
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