/Hyderabad: బొల్లారంలో ఘోరం.. భర్త కళ్లెదుటే భార్యతో అసభ్య ప్రవర్తన, గొంతు కోసి దారుణ హత్య!

IDA Bollaram Sports Ground Woman Killed: హైదరాబాద్ శివారులోని ఐడీఏ బొల్లారం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో నిన్న రాత్రి ఘోరం జరిగింది. భర్త కళ్ల ముందే భార్యను అత్యంత దారుణంగా హత్య చేశారు. దుండగుల ఈ కిరాతక చర్యపై హైదరాబాద్ ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. బొల్లారం పరిధిలోని వెంకటేశ్వర కాలనీ దంపతులు నిత్యావసరాల కోసం స్థానిక సంతకు వెళ్లారు. వారు పనులు ముగించుకుని తిరిగి వస్తున్న సమయంలో దుండగులు ఎదురయ్యారు. ఐడీఏ క్రీడా ప్రాంగణం సమీపంలో ఉన్న నిర్మానుష్య ప్రాంతాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని కొందరు దుండగులు వారిని అడ్డుకున్నారు. చీకటిని ఆసరాగా చేసుకుని ముందుగా ఆ మహిళతో కామాంధులు అసభ్యంగా ప్రవర్తించి వేధించారు.
భార్యపై జరుగుతున్న దారుణాన్ని భర్త అడ్డుకోవాలని ప్రయత్నించగా, అతనిపై పదునైన కత్తితో విచక్షణారహితంగా దాడి చేశారు. ఈ దాడిలో భర్త తీవ్రంగా గాయపడి కింద పడిపోయారు. దుండగులు అంతటితో ఆగకుండా మహిళపై కూడా దాడి చేశారు. ఆమె గట్టిగా కేకలు వేయడంతో, కత్తితో ఆమె గొంతు కోసి చంపేశారు. స్థానికులు గమనించక ముందే నిందితులు చీకట్లో పారిపోయారు. తీవ్ర గాయాలైన భర్త స్థానికుల సహాయంతో పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. వెంటనే ఘటన స్థలానికి ఐడీఏ బొల్లారం పోలీసులు చేరుకుని విచారణ చేపట్టారు. రక్తపు మడుగులో పడి ఉన్న మహిళ మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించగా, గాయపడిన భర్తను చికిత్స కోసం ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు.
ఈ ఘటనపై నగరం దిగ్భ్రాంతికి గురైంది. నిందితుల కోసం పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఇలాంటి దుండగుల నుండి రక్షణ కల్పించాలని, వారికి కఠిన శిక్షలు విధించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. హైదరాబాద్ శివారు రోడ్డుపై భర్త తోడుగా ఉన్నా మహిళలపై ఇలాంటి దారుణాలు ఆగడం లేదని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు మళ్ళీ జరగకుండా పాలకులు, పోలీసులు సరైన చర్యలు తీసుకోవాలని వారు కోరుతున్నారు.
