/8 ఏళ్ల కాపురం తర్వాత మరో మహిళను పెళ్లి చేసుకున్న భర్త.. భర్త ఇంటి ముందు భార్య ఆందోళన!

Second Marriage Protest In Telugu: ఎంతో ప్రేమించి.. పెళ్లి చేసుకున్న భర్త, కొన్నేళ్ల కాపురం తర్వాత వదిలేసి.. మరో మహిళతో కాపురం ప్రారంభించడంతో న్యాయం కోసం ఓ మహిళ రోడ్డెక్కింది.. ఎనిమిదేళ్ల క్రితం ఎంతో ప్రేమించి.. పెళ్లి చేసుకున్న భర్త ఇప్పుడు తనను కనీసం పట్టించుకోవడం లేదని.. తన జీవితాన్ని నాశనం చేశాడని.. ఆరోపిస్తూ ఓ ఆశా వర్కర్గా పనిచేస్తున్న ఓ మహిళ తన బంధువులతో కలిసి భర్త ఇంటి ముందు బైఠాయించి ఆందోళనకు దిగింది. ఈ ఘటన బాలానగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఇంద్రానగర్లో చోటు చేసుకుంది..
ఎనిమిదేళ్ల ప్రేమ..
బాధితురాలి అందించిన సమాచారం ప్రకారం... సుమలత అనే మహిళ ఆశా వర్కర్గా పని చేస్తోంది.. సుమారు 8 సంవత్సరాల క్రితం.. ఓ యువకుడిని ప్రేమించి ఇరువైపులా ఒప్పించి వివాహం చేసుకుంది.. ఎంతో అన్యోన్యంగా సాగాల్సిన కాపురంలో కొద్ది రోజులుగా మనస్పర్థలు రావడం ప్రారంభమయ్యాయి.. తనను క్రమంగా దూరం పెడుతూ.. వచ్చిన భర్త, తన అనుమతి లేకుండా గుట్టుచప్పుడు కాకుండా మరో మహిళను వివాహం చేసుకున్నాడని సుమలత ఆరోపిస్తూ ఆందోళకు దిగింది..
రెండో పెళ్లి చేసుకున్న రోజు నుంచి తనను పూర్తిగా పట్టించుకోవడం మానేశాడని మొత్తానికే వదిలి పెట్టాడని.. కనీస ఖర్చులకు కూడా డబ్బులు ఇవ్వకుండా తనను తీవ్రంగా వేధింపులకు గురిచేస్తున్నాడని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ వస్తోంది.. తనతో 8 ఏళ్లు కలిసి ఉన్న భర్త.. ఇప్పుడు అన్యాయంగా వేరే మహిళను తెచ్చుకుని తన ప్యూచర్ను అగమ్యగోచరంగా మార్చాడని కన్నీరుమున్నీరవుతోంది..
ఎన్ని సార్లు చెప్పిన వినిపించుకోలేకపోవడంతో భర్త తీరుతో విసిగిపోయిన బాధితురాలు సుమలత.. తన బంధువులతో కలిసి బాలానగర్ పరిధిలోని ఇంద్రానగర్లో ఉన్న భర్త ఇంటి చేరుకుంది.. తనకు న్యాయం జరిగే వరకు ఇక్కడి నుంచి కదిలేది లేదంటూ ఇంటి ముందు బైఠాయించి నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టింది.. సమాచారం అందుకున్న కుటుంబ సభ్యులతో పాటు బంధువులు కూడా ఆమెకు మద్దతుగా నిలిచి భర్తపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు.
అయితే, వెంటనే సమాచారం తెలుసుకున్న బాలానగర్ పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ఇరువర్గాలతో మాట్లాడిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారకుండా అదుపులోకి తీసుకొచ్చిన పోలీసులు.. వెంటనే ఆ మహిళను శాంతింపజేసిన్నట్లు తెలుస్తోంది. అనంతరం సదరు భర్తను అదుపులోకి తీసుకుని బాలానగర్ పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు.
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