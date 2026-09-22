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8 ఏళ్ల కాపురం తర్వాత మరో మహిళను పెళ్లి చేసుకున్న భర్త.. భర్త ఇంటి ముందు భార్య ఆందోళన!

Second Marriage Protest: ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుని 8 ఏళ్ల పాటు కాపురం చేసి.. ఆ తర్వాత ఏమీ తెలియనట్లుగా ఓ భర్త మరో మహిళలను పెళ్లి చేసుకున్నాడు. భార్యకు విషయం తెలియడంతో భర్త ఇంటి ముందు నిరసన చేపట్టింది. అయితే, విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 22, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 01:41 PM IST
8 ఏళ్ల కాపురం తర్వాత మరో మహిళను పెళ్లి చేసుకున్న భర్త.. భర్త ఇంటి ముందు భార్య ఆందోళన!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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8 ఏళ్ల కాపురం తర్వాత మరో మహిళను పెళ్లి చేసుకున్న భర్త.. భర్త ఇంటి ముందు భార్య ఆందోళన!
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