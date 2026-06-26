Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad
  • /Hyderabad: బర్త్‌డే అని సహోద్యోగుల్ని ఇంటికి పిలిస్తే యువతిపై అత్యాచారం... బంజారా హిల్స్‌లో పరిధిలో తీవ్ర కలకలం..

Hyderabad: బర్త్‌డే అని సహోద్యోగుల్ని ఇంటికి పిలిస్తే యువతిపై అత్యాచారం... బంజారా హిల్స్‌లో పరిధిలో తీవ్ర కలకలం..

Woman raped in banjarahills: నిద్రలో ఉన్న యువతిపై సహోద్యోగి అత్చాచారంకు  పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటనపై యువతి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 26, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 12:38 PM IST
Hyderabad: బర్త్‌డే అని సహోద్యోగుల్ని ఇంటికి పిలిస్తే యువతిపై అత్యాచారం... బంజారా హిల్స్‌లో పరిధిలో తీవ్ర కలకలం..
Image Credit: Hyderabadnews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Hyderabad: బర్త్‌డే పార్టీకి పిలిచి సహోద్యోగినిపై అత్యాచారం.. బంజారాహిల్స్‌లో పరిధి
Hyderabad18 min ago
2
Sub-registrar Sucharitha21 min ago
3
ayodhya ram temple donation theft57 min ago
4
FIFA World Cup 20261 hr ago
5
narendra modi Cabinet Expansion1 hr ago