Woman reveal shocking casting couch incidents in Hyderabad: సాధారణంగా మూవీ ఇండస్ట్రీలో తరచుగా కాస్టింగ్ కౌచ్ వివాదం విన్పిస్తుంటుంది. ఈ క్రమంలో తమకు కమిట్ మెంట్ ఇస్తేనే దర్శకులు లేదా నిర్మాతలు మూవీస్ లు లేదా మరేఇతర వాటిల్లో అయిన చాన్స్ లు ఇస్తారనేది బహిరంగ రహస్యమే. కానీ ఇటీవల దాదాపు అన్నిరంగాల్లో యువతులకు ఎంత టాలెంట్ ఉన్న కొంత మంది మాత్రం వారి పక్కలో పడుకుంటేనే చాన్స్ లు ఇస్తారు. ఇలాంటి ఘటనల్ని తరచుగా మనం చూస్తాం.అయితే.. ఒక సినిమాలో చాన్స్ లో కోసం హైదరాబాద్ చుట్టు తిరిగిన యువతి తనకు ఎదురైన వేధింపులు ఘటనల్ని వీడియో తీసి ఇన్ స్టాలో పెట్టింది.
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మీ రీల్స్ చూసి సినిమా ఛాన్స్ వచ్చింది అంటే..
అది మిమ్మల్ని శారీరకంగా వాడుకోవడానికే!
- అమ్మాయి వీడియో వైరల్ #CastingCouch #Tollywood pic.twitter.com/D8eHm30WAg
— UttarandhraNow (@UttarandhraNow) August 5, 2026
ఇప్పటి వరకు సినిమాల్లో, ఫోక్ సాంగ్, కవర్ పేజీ సాంగ్ లో చాన్స్ ల కోసంమూడుసార్లు హైదరబాద్ కు కొంత మంది పిలిస్తే వచ్చానని అందరు కూడా తనకు కమిట్ మెంట్ అడిగారని యువతి చెప్పుకుంటూ బాధపడింది. మగాడి పక్కలో పడుకుంటేనే చాన్స్ అన్నట్లు మాట్లాడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.
ఇక అమ్మాయిలు కూడా చాలా మంది ఈ విధంగానే ఎదిగారని చెప్పింది. ఎంత టాలెంట్ ఉన్న మగాడి పక్కలోకి వెళ్లంటే వారిని ఎదగనివ్వరని చెప్పింది. జీవితంలో ఎదిగిన వారిలో చాలా మంది పక్క పంచుకున్న వాళ్లేనంటూ షాకింగ్ కామెంట్స్ చేసింది. తన డ్రీమ్ అయిన సినిమా ఫీల్డ్ లో ఇక మీదట రావాలని అనుకొవట్లేదని చెప్పింది.
తన సొంతూరీలోనే ఏదో ఒక బిజినెస్ చేసుకుంటానని చెప్పింది. మొత్తంగా యువతి మాట్లాడిన మాటలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారాయి. దీనిపై హైదరాబాద్ లో ఇన్ని ఘోరాలు జరుగుతాయా..అంటూ కొంత మంది నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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