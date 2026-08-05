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Video Viral: మగాడి పక్కలో పడుకుంటేనే చాన్స్‌లు.!. హైదరాబాద్‌ కల్చర్‌పై యువతి షాకింగ్ కామెంట్స్.. వీడియో వైరల్..

Woman on casting couch:  కవర్ పేజీలో సాంగ్ కు కోసం ఆఫర్ ఇస్తానంటే హైదరాబాద్ కు వచ్చానని యువతి చెప్పుకొచ్చింది. ఆతర్వాత కొన్ని గంటలు వెయింట్ చేయించి కమిట్ మెంట్ అడిగాడని యువతి తనకు హైదరాబాద్ లో ఎదురైన ఘటనను బైటపెట్టింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 05, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 06:40 PM IST
Video Viral: మగాడి పక్కలో పడుకుంటేనే చాన్స్‌లు.!. హైదరాబాద్‌ కల్చర్‌పై యువతి షాకింగ్ కామెంట్స్.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: womancastingcouchintollywood

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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