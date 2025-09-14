Hyderabad Yoga Teacher Honey Trap: మహిళల వలపు వల.. యోగా గురువు విల విల.. హైదరాబాద్ లో వెలుగులోకి షాకింగ్ ఘటన..

womens honey trap on yoga teacher in chevella Hyderabad: ఇటీవల కాలంలో కొంత మంది డబ్బులు ఈజీగా సంపాదించడానికి ఎంతకైన తెగిస్తున్నారు. కొంత మంది చోరీల బాటపడుతున్నారు. మరికొంత మంది హనీట్రాప్ లకు పాల్పడుతున్నారు. అమ్మాయిల్లా గొంతులు మార్చుకుని ఫెక్ కాల్స్ చేస్తు ఇతరుల్ని బురిడి కొట్టిస్తున్నారు.
మరికొన్ని చోట్ల అమ్మాయిలు సైతం ఈజీగా డబ్బులు సంపాదించడం కోసం హనీట్రాప్ లకు పాల్పడుతున్నారు. కొంత మంది మగాళ్లను బుట్టలో వేసుకుని ఆ తర్వాత చనువుగా ఉండి, అసలు రంగుబైటపెడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ లో ఇలాంటి కోవకు చెందిన ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.
రంగారెడ్డి జిల్లా చెవేళ్లలో ఇటీవల ఇద్దరు మహిళలు ఆరోగ్యం బాగాలేదని, అనేక సమస్యలతో సతమతం అవుతున్నామని కూడా యోగా ఆశ్రమంలో చేరారు. ఆ తర్వాత మెల్లగా యోగా గురువును తమ వల్లో వేసుకున్నారు. ఇద్దరు కూడా సన్నిహితంగా ఉంటూ చనువుగా ఉండే వారు. ప్రతిరోజు కూడా యోగా పేరుతో కామక్రీడల్లో మునిగిపోయేవారు.
ఈ ఘటనల్ని సీక్రెట్ గా క్యామెరాల్లో వారు రికార్డు చేశారు. ఆతర్వాత తమ అసలైన రంగు బైటపెట్టారు. ఈ వీడియోలు, ఫోటోల్ని అమర్ గ్యాంగ్ కు ఇచ్చారు. ఇంకా యోగా గురువును వేధించడం మొదలు పెట్టారు. వీళ్ల బ్లాక్ మెయిల్ కు భయపడి.. యోగా గురువు ఇప్పటి వరకు రూ.50 లక్షల వరకు చెక్కులు ఇచ్చాడు.
అయిన కూడా ఆగకుండా.. మరో రూ.2 కోట్లు ఇవ్వాలని అమర్ గ్యాంగ్ డిమాండ్ చేశారు. దీంతో వీరి వేధింపుల్ని తాళలేక.. అమర్ గ్యాంగ్ గోల్కొండ పోలీసులకు ఫిర్యాదుచేశాడు. దీంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగి విచారణ చేపట్టారు. వివిధ బృందాలుగా విడిపోయి ఈ ఘటనకు కారణమైన వారిని సెల్ ఫోన్ నంబర్ లతో ట్రెస్ చేసి అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం స్థానికంగా కలకలంగా మారింది.
