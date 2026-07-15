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Hyderabad: ప్రేమ పేరుతో ఇద్దరు యువతులకు వేధింపులు.. మాదాపూర్ అయ్యప్ప సోసైటీలో వ్యక్తి దారుణ హత్య..

Madhapur murder case:  మాదాపూర్ లోని అయ్యప్ప సోసైటీ వద్ద అందరు చూస్తుండగానే రామేశ్వరం కేఫ్ వద్ద కత్తులు, కర్రలతో భాస్కర్ అనే వ్యక్తిపై దాడి చేసి అత్యంత క్రూరంగాహత్య చేశారు. ఈ ఘటనతో అక్కడున్న వారంతా భయంతో పారిపోయారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 15, 2026, 02:19 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:20 PM IST
Hyderabad: ప్రేమ పేరుతో ఇద్దరు యువతులకు వేధింపులు.. మాదాపూర్ అయ్యప్ప సోసైటీలో వ్యక్తి దారుణ హత్య..
Image Credit: madhapurmurderbhasker(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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