/ Hyderabad: ప్రేమ పేరుతో ఇద్దరు యువతులకు వేధింపులు.. మాదాపూర్ అయ్యప్ప సోసైటీలో వ్యక్తి దారుణ హత్య..

Young man brutally murdered in Madhapur: ఇటీవల హైదరాబాద్ లో శాంతిభద్రతలు పూర్తిగా అదుపు తప్పాయని జనాలు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురౌతున్నారు. తరచుగా హత్యలు, చోరీలు, యువతులపై దారుణాలు నిత్యం వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఒకవైపు పోలీసులు ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్నా ఈ నేరాలు మాత్రం ఆగడంలేదు. తాజాగా.. హైదారాబాద్ లోని మాదాపూర్ లో దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ఘటన సంచలనంగా మారింది.
హైదరాబాద్ లోని మాదాపూర్ అయ్యప్ప సొసైటీలో దారుణ హత్యజరిగింది. వరంగల్ లోని ఉప్పర్ పల్లి గ్రామానికి చెందిన భాస్కర్ అదే గ్రామానికి చెందిన ఇద్దరు అక్కాచెల్లెళ్లను ప్రేమ పేరుతో వేధిస్తున్నాడు. అతను మాధాపూర్లోని శ్రీ సినోమా హోటల్లో కుక్గా పనిచేస్తున్నాడు. ఇప్పటికే భాస్కర్ తమను ప్రేమ పేరుతో కొంతకాలంగా తమను వెంబడిస్తూ, ఫోన్ ద్వారా వేధిస్తున్నట్లు వరంగల్ మహిళా పోలీస్ స్టేషన్లో ఇద్దరు అక్కాచెల్లెళ్లు ఫిర్యాదు చేశారు. అయిన అతను మారలేదు. దీంతో తమ తండ్రికి అమ్మాయిలు చెప్పి కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు.
ఈ క్రమంలో భాస్కర్ తో ఫోన్ లో యువతుల తండ్రి మాట్లాడి పద్దతి మార్చుకొవాలని చెప్పాడు. భాస్కర్ మాత్రం హైదరాబాద్ కు రా.. తెల్చుకుందామంటూ సవాల్ విసిరాడు. దీంతో రాజు తన బావమరిది కుమారస్వామితో కలిసి హైదరాబాద్కు వచ్చి, రామేశ్వరం కేఫ్ ముందు భాస్కర్పై కర్రలు, కత్తులతో దాడి చేశాడు. పలు చోట్ల కత్తిపోట్లకు గురయ్యాడు.
తీవ్ర గాయాలతో భాస్కర్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. అసలు ఏంజరుగుతుందో అని అర్థంకాక స్థానికులు అక్కడి నుంచి భయంతో పరుగులు పెట్టారు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందడంతో అక్కడకు చేరుకున్నారు. ఆ తర్వాత మాధాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్లో లొంగిపోయారు. పోలీసులు మృతదేహాన్ని పోస్ట్మార్టం నిమిత్తం ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తరలించారు.ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న మాదాపూర్ పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.
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