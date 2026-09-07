YouTuber Nandus World Nandana Arrest: 'మన శంకర వరప్రసాద్' సినిమాలో నటించిన నటి రమా నందనను, శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో పోలీసులు ఈరోజు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. లండన్లో ఉద్యోగాలు, స్పాన్సర్షిప్ల పేరుతో మోసం చేశారని ఆమెపై పలువురు ఫిర్యాదులు చేశారు. ఈమె ప్రముఖ యూట్యూబర్ నందూస్ వరల్డ్ ఛానల్ నందన. ఇప్పటికే ఆమెపై కేసు నమోదవ్వడమే కాకుండా, లుక్ అవుట్ నోటీసులు కూడా జారీ అయ్యాయి. ఈ క్రమంలోనే పోలీసులు ఆమెను అరెస్టు చేశారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
'నందుస్ వరల్డ్' యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా రమా నందన తెలుగువారికి ప్రత్యేకంగా పరిచయం చేయనవసరం లేదు. కానీ ఆమె తన భర్త మధుకర్తో కలిసి యూకేలో ఉద్యోగాల కోసం వీసా స్పాన్సర్షిప్ పేరుతో భారీగా మోసం చేసినట్లు పలువురు మీడియా ముందుకు వచ్చి, ఛానల్ల వద్ద కూడా వాపోయారు. సుమారు 100 మంది నుంచి ఒక్కొక్కరి వద్ద రూ.15 నుండి రూ. 20 లక్షల వరకు వసూలు చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. తోటి యూట్యూబర్లు కూడా వీరిపై పెద్ద ఎత్తున ఆరోపణలు చేశారు. ఎన్టీఆర్ కొత్తూరుకు చెందిన శివ అనే బాధితుడు ఫిర్యాదు మేరకు వారిపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైంది. తాము మోసపోయామని చాలామంది సోషల్ మీడియా వేదికగా పోస్టులు పెడుతూనే ఉన్నారు, అయితే రమా నందన, ఆమె లాయర్ ఈ ఆరోపణలను ఖండిస్తూ వచ్చారు.
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