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శంషాబాద్ ఎయిర్‌పోర్టులో 'మన శంకర వరప్రసాద్' నటి, ప్రముఖ యూట్యూబర్‌ నందన అరెస్ట్! లండన్ వీసాల పేరుతో భారీ ఫ్రాడ్!

ప్రముఖ యూట్యూబర్ నందూస్‌ వరల్డ్‌ నందనను, శంషాబాద్ పోలీసులు ఈరోజు అరెస్ట్‌ చేశారు. పలువురి నుండి డబ్బులు వసూలు చేసినట్లుగా ఆమెపై గత కొన్ని రోజులుగా ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. యూకే వీసా, స్పాన్సర్‌షిప్‌ మోసం కేసులో ఆమెపై లుకౌట్‌ నోటీసులు కూడా ఉన్నాయి. ఈ అరెస్టుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 07, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 02:59 PM IST
శంషాబాద్ ఎయిర్‌పోర్టులో 'మన శంకర వరప్రసాద్' నటి, ప్రముఖ యూట్యూబర్‌ నందన అరెస్ట్! లండన్ వీసాల పేరుతో భారీ ఫ్రాడ్!
Image Credit: YouTuber Nandus World Nandana Arrest:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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