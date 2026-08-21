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YS Jagan Mohan Reddy: ధీరుడు వైఎస్ జగన్‌కు స్వాగతం.. 'వజ్రం ఎక్కడ ఉన్నా మెరుస్తుంది'.. హైదరాబాద్‌లో భారీ ఫ్లెక్సీలు..!

YS Jagan Hyderabad Visit: వైసీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్‌మోహన్ రెడ్డి హైదరాబాద్ పర్యటన రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర ఆసక్తిని రేకెత్తించింది. జగన్ రాక సందర్భంగా బేగంపేట్‌తో పాటు నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ ఎత్తున స్వాగత ఫ్లెక్సీలు, కటౌట్లు వెలిశాయి. ముఖ్యంగా శేరిలింగంపల్లి బీఆర్ఎస్ నేత చిర్రా రవీందర్ యాదవ్ ఆధ్వర్యంలో జగన్‌తో పాటు బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ చిత్రాలతో కూడిన భారీ కటౌట్లను "ధీరుడు వైఎస్ జగన్‌కు స్వాగతం" అనే నినాదాలతో ఏర్పాటు చేయడం ఇరు రాష్ట్రాల రాజకీయాల్లో సరికొత్త చర్చకు దారితీసింది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 21, 2026, 11:48 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 11:48 AM IST
YS Jagan Mohan Reddy: ధీరుడు వైఎస్ జగన్‌కు స్వాగతం.. 'వజ్రం ఎక్కడ ఉన్నా మెరుస్తుంది'.. హైదరాబాద్‌లో భారీ ఫ్లెక్సీలు..!
Image Credit: YS Jagan in Hyderabad

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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