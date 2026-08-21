YS Jagan Hyderabad Visit: ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నేడు హైదరాబాద్కు వచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో నగరంలో ఆయనకు స్వాగతం పలుకుతూ పెద్ద ఎత్తున పోస్టర్లు, కటౌట్లు ఏర్పాటు చేయడం రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. జగన్ హైదరాబాద్ పర్యటనకు వస్తున్న సందర్భంగా బేగంపేటతో పాటు నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఆయనకు స్వాగతం పలుకుతూ భారీగా పోస్టర్లు, ఫ్లెక్సీలు, కటౌట్లు ఏర్పాటు చేశారు. ముఖ్యంగా శేరిలింగంపల్లికి చెందిన బీఆర్ఎస్ నేత చిర్రా రవీందర్ యాదవ్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన స్వాగత కటౌట్లు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి.
జగన్–కేసీఆర్–కేటీఆర్ కటౌట్ ప్రత్యేక ఆకర్షణ
జగన్కు స్వాగతం పలుకుతూ ఏర్పాటు చేసిన కటౌట్లలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డితో పాటు బీఆర్ఎస్ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ చిత్రాలతో రూపొందించిన భారీ కటౌట్ ప్రత్యేకంగా ఆకట్టుకుంటోంది. కీలక రాజకీయ నేతలను ఒకే కటౌట్లో చూపిస్తూ ఏర్పాటు చేయడం రాజకీయంగా కూడా చర్చనీయాంశంగా మారింది. తెలంగాణ రాజకీయాల్లో బీఆర్ఎస్కు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో వైఎస్సార్సీపీకి ఉన్న రాజకీయ నేపథ్యాన్ని ప్రతిబింబించేలా ఈ కటౌట్ను రూపొందించినట్లు కనిపిస్తోంది.
ధీరుడు వైఎస్ జగన్కు స్వాగతం
చిర్రా రవీందర్ యాదవ్ ఏర్పాటు చేసిన స్వాగత పోస్టర్లు, కటౌట్లలో “ధీరుడు వైఎస్ జగన్కు స్వాగతం” అనే నినాదం ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తోంది. జగన్ నాయకత్వాన్ని, ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని ప్రశంసించేలా ఈ నినాదాలను రూపొందించారు. అదేవిధంగా “వజ్రం ఎక్కడ ఉన్నా మెరుస్తుంది” అనే క్యాప్షన్తో ఏర్పాటు చేసిన కటౌట్లు కూడా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఆశతో వచ్చిన వాళ్లు కాదు.. ఆశయంతో వచ్చినవాళ్లు.. అంటూ జగన్కు స్వాగతం పలుకుతూ ఏర్పాటు చేసిన ఈ భారీ కటౌట్లు నగరంలోని ప్రధాన మార్గాల్లో కనిపించడంతో అటుగా వెళ్లే ప్రజలను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. జగన్ హైదరాబాద్ రాక నేపథ్యంలో బేగంపేట ప్రాంతంలోనే కాకుండా నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఆయనకు స్వాగతం పలుకుతూ పోస్టర్లు, కటౌట్లు ఏర్పాటు చేశారు. జగన్ పర్యటనను పురస్కరించుకుని ఏర్పాటు చేసిన ఈ స్వాగత కటౌట్లు, పోస్టర్ల ద్వారా ఆయనపై తమ అభిమానాన్ని, మద్దతును చాటుకునే ప్రయత్నం చేసినట్లు చెబుతున్నారు.
రాజకీయంగా ఆసక్తికరం..
వైఎస్ జగన్ హైదరాబాద్ పర్యటనకు వస్తున్న నేపథ్యంలో ఆయన రాక రాజకీయంగా కూడా ఆసక్తిని కలిగిస్తోంది. ఒకవైపు జగన్కు స్వాగతం పలుకుతూ బీఆర్ఎస్ నేత ఆధ్వర్యంలో భారీగా కటౌట్లు ఏర్పాటు చేయడం, మరోవైపు జగన్తో పాటు కేసీఆర్, కేటీఆర్ చిత్రాలను ఒకే కటౌట్లో ఉంచడం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చకు కారణమవుతోంది. జగన్ రాక సందర్భంగా నగరంలో కనిపిస్తున్న ఈ స్వాగత ఏర్పాట్లు ఆయనకు హైదరాబాద్లో ఉన్న అభిమానాన్ని మరోసారి చాటుతున్నాయని ఆయన అనుచరులు పేర్కొంటున్నారు. ధీరుడు వైఎస్ జగన్కు స్వాగతం, వజ్రం ఎక్కడ ఉన్నా మెరుస్తుంది వంటి నినాదాలతో ఏర్పాటు చేసిన భారీ కటౌట్లు, పోస్టర్లు జగన్ హైదరాబాద్ రాకకు ప్రత్యేక రాజకీయ వాతావరణాన్ని తీసుకొచ్చాయి. నేడు ఉదయం జగన్ హైదరాబాద్ చేరుకోనున్న నేపథ్యంలో ఆయన పర్యటనపై రాజకీయ వర్గాల్లోనూ, అభిమానుల్లోనూ ఆసక్తి నెలకొంది.