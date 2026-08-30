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Ambati Ram babu: అంబటి రాంబాబుకు ఫోన్ చేసిన వైఎస్ జగన్.!. ఆరోగ్యం ఎలా ఉందంటూ పరామర్శ.. వీడియో వైరల్..

Ambati rambabu health news: మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుకు వైఎస్ జగన్ ఫోన్ చేశారు. అంతే కాకుండా ఆయన ఆరోగ్యంపై ఆరాతీశారు. మరోవైపు అంబటి రాంబాబుకు తొందరగా కొలుకొవాలని వైసీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు కోరుకుంటున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 30, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 01:06 PM IST
Ambati Ram babu: అంబటి రాంబాబుకు ఫోన్ చేసిన వైఎస్ జగన్.!. ఆరోగ్యం ఎలా ఉందంటూ పరామర్శ.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: ysjagan(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Ambati Ram babu: అంబటి రాంబాబుకు ఫోన్ చేసిన వైఎస్ జగన్.!. ఆరోగ్యం ఎలా ఉందంటూ పరామర్శ.. వీడియో వైరల్..
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