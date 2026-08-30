/Ambati Ram babu: అంబటి రాంబాబుకు ఫోన్ చేసిన వైఎస్ జగన్.!. ఆరోగ్యం ఎలా ఉందంటూ పరామర్శ.. వీడియో వైరల్..

YS Jagan phone call to Ambati Rambabu: మాజీ మంత్రి , వైసీపీ సీనియర్ నేత అంబటి రాంబాబు ఇటీవల అస్వస్థతకు గురైన విషయం తెలిసిందే. కుటుంబ సభ్యులు ఆయనను వెంటనే హైదరాబాద్ లోని ప్రముఖ అపోలో ఆస్పత్రకి తరలించారు. వెంటనే వైద్యులు ఆయనకు స్టంట్ వేయాలని చెప్పడంతో సర్జరీ పూర్తి చేశారు. మొత్తంగా అంబటి రాంబాబుకు రెండు స్టంట్ లు పడ్డాయి. ప్రస్తుతం ఆయన అపోలో ఆస్పత్రిలో కోలుకుంటున్నారు.
అంబటి గారికి జగన్ పరామర్శ.
మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుతో వైఎస్ జగన్ ఫోన్లో మాట్లాడారు. ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకుని, త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. pic.twitter.com/9M7IadrTZp
— greatandhra (@greatandhranews) August 30, 2026
ఈ నేపథ్యంలో అంబటి రాంబాబుకు మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ ఫోన్ చేసి ఆయన ఆరోగ్యంపై ఆరా తీశారు. వైద్యులు ఏవిధమైన ట్రీట్మెంట్ చేశారో అడిగి తెలుసుకున్నారు.అనుకొకుండా వచ్చానని, రెండు స్టంట్ లు వేయాలని వైద్యులు చెప్పినట్లు అంబటి రాంబాబు వైఎస్ జగన్ కు వివరించారు.
ప్రస్తుతం తన ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని అంబటి రాంబాబు ఫోన్ లో వైఎస్ జగన్ కు వివరించి చెప్పారు. త్వరలోనే తాను ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అవుతానని జగన్కు వివరించారు.
మరోవైపు అంబటి రాంబాబు ఆరోగ్యంపై వైసీపీ నేతలు కూడా ఫోన్ లు చేసి ఆరా తీస్తున్నారు. కార్యకర్తలు ఆయన నియోజక వర్గంలోని ప్రజలు అంబటి రాంబాబు తొందరగా కొలుకోవాలని ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు.
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