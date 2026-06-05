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EX Mla Bolla Brahmanaidu: వైఎస్ జగన్‌కు బిగ్ షాక్.. మాజీ వైసీపీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు అరెస్ట్..

YSRCP Ex Mla bolla brahmanaidu gandipet land scam: గండి పేట్ పరిధిలో అధికారుల ఫోర్జరీ సంతాలు, నకిలీ జీవోలతో ఏకంగా 9 ఎకరాల 28 గుంటలు కొట్టేసేందుకు యత్నించిన వైసీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడును సైబరాబాద్  పోలీసులు తమిళనాడులోని కాంచీపురంలో అరెస్ట్ చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 05, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 02:52 PM IST
EX Mla Bolla Brahmanaidu: వైఎస్ జగన్‌కు బిగ్ షాక్.. మాజీ వైసీపీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు అరెస్ట్..
Image Credit: ysjagan(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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