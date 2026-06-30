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Mumbai School bus: ముంబైలో ఘోరం.. స్కూల్ బస్సుపై కూలిన పెద్ద చెట్టు.. ఒకరి మృతి, 10 మంది విద్యార్థులకు తీవ్ర గాయాలు.. వీడియో..

Tree collapse on mumbai school bus: స్కూల్ బస్సుపై ఒక్కసారిగా భారీ చెట్టు పడటంతో విద్యార్థులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు. వెంటనే స్థానికులు బస్సులో ఎక్కి చిన్నారుల్ని బస్సు నుంచి బైటకు తీశారు. అప్పటికే బస్సు పూర్తిగా ధ్వంసమైంది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 30, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 05:15 PM IST
Mumbai School bus: ముంబైలో ఘోరం.. స్కూల్ బస్సుపై కూలిన పెద్ద చెట్టు.. ఒకరి మృతి, 10 మంది విద్యార్థులకు తీవ్ర గాయాలు.. వీడియో..
Image Credit: mumbainews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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