School lockdown:  లాక్ డౌన్ అనగానే కోవిడ్ రోజులు గుర్తుకు వస్తాయి. కానీ ఇప్పుడు చిరుతపులి కారణంగా 10 రోజుల పాటు పాఠశాలకు లాక్ డౌన్ విధించారు. దేశవ్యాప్తంగా వర్షాలు పడుతుండటంతో చాలా రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. ఈ రాష్ట్రంలో మాత్రం చిరుత వల్ల పాఠశాలకు సెలవులు ఇచ్చారు. అడవిలో ఉండాల్సిన చిరుతపులి పాఠశాల ఆవరణలోకి వచ్చింది. దీంతో భయబ్రాంతులకు గురైన విద్యార్థులు పరుగులు పెట్టారు. పాఠశాల చుట్టుపక్కల చిరుతపులి తిరుగుతుండటంతో గత 10 రోజులుగా పాఠశాలను మూసివేశారు. ఈ ఘన మధ్యప్రదేశ్ లోని నర్మదాపురం జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 5, 2025, 11:09 AM IST

School lockdown:  మధ్యప్రదేశ్‌లోని నర్మదాపురం జిల్లాలో చిరుతపులి భయం తీవ్రరూపం దాల్చింది. ఇటార్సి ప్రాంతం మొత్తం భయం గుప్పిట్లో గడుపుతోంది. అక్కడి ఒక పాఠశాలను పూర్తిగా లాక్‌డౌన్ చేసి, విద్యార్థులకు పది రోజుల సెలవులు ప్రకటించారు. తరగతులు ఇప్పుడు ఆన్‌లైన్‌లోనే నిర్వహిస్తున్నారు.  గత ఎనిమిది రోజులుగా సాత్పురా టైగర్ రిజర్వ్‌కు ఆనుకుని ఉన్న పాతరౌటలోని పవర్ గ్రిడ్ కాంప్లెక్స్‌లో ఒక ఆడ చిరుత తన పిల్లలతో సంచరిస్తూ ఉండటం దీనికి కారణం. ఇటీవల విద్యుత్ షాక్ కారణంగా ఒక చిరుతపులి పిల్ల మృతి చెందడంతో స్థానికుల్లో మరింత భయాందోళన నెలకొంది.

చిరుతపులి భయంతో మొదట పాఠశాలకు మూడు రోజుల సెలవులు ప్రకటించారు. చిరుతపట్టుకునేందుకు అటవీశాఖ అధికారులు తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేశారు. అయినా చిరుతను పట్టుకోలేకపోయారు. దీంతో చేసేది ఏమీ లేక సెప్టెంబర్ 13 వరకు పాఠశాలకు సెలవులు పొడిగించాల్సి వచ్చింది. ఇదే సమయంలో, ఇటార్సిలోని ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీ క్యాంపస్‌లో మరో చిరుత గత ఐదు రోజులుగా కనిపిస్తోందని స్థానికులు భయబ్రాంతులకు గురవుతున్నారు. దాని పాదముద్రలు ప్రతిరోజూ అక్కడ కనిపించడం వల్ల గ్రామస్తులు,  విద్యార్థులు బయటకు వెళ్లడానికే జంకుతున్నారు.  రాత్రిపూట ప్రజలు ఇళ్ల చుట్టూ కర్రలతో కాపలాగా నిలబడి ఉంటున్నారు. తమ పిల్లను వెతుక్కుంటూ వచ్చే చిరుత దాడి చేస్తుందేమోనని భయం పట్టుకుంది.

ఇక తవా బఫర్ రేంజ్‌లోని ధన్సాయ్ గ్రామంలో చిరుతపులి గ్రామస్థుల కోళ్లను వేటాడుతోంది. దీంతో అటవీ శాఖ మళ్లీ రెండు బోనులు ఏర్పాటు చేసి పట్టుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. కానీ ఇప్పటి వరకు ఫలితం సాధించలేకపోయింది. స్థానిక పోలీసులు, అటవీ సిబ్బంది పగలు-రాత్రి పెట్రోలింగ్ చేస్తున్నప్పటికీ, ప్రజల్లో భయ వాతావరణం తగ్గలేదు.

నర్మదాపురం ప్రాంతంలో చిరుతపులి సంచారం కొత్తది కాదు. ఆగస్టు 29న పాండ్రి గ్రామం సమీపంలో రోడ్డుమీద చిరుత పరుగెత్తుతూ సీసీటీవీలో రికార్డు అయింది. అంతకుముందు ఆగస్టు 22న హిరాంచప్రా, ఖఖరపుర, సహేలి సహా ఏడు గ్రామాల్లో భయం పుట్టించిన చిరుతను బోనులో పట్టుకున్నారు. ఇది ఆ చిరుతను మూడోసారి పట్టుకున్న సందర్భం ఇది. అయితే అడవిలో వదిలిన వెంటనే మళ్లీ నివాస ప్రాంతాలకు చేరుకోవడం సమస్యగా మారింది.

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

