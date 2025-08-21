Facebook Friendship Goes Wrong: కొన్నిసార్లు సోషల్ మీడియాలో పరిచయాలు.. ఎలాంటి పరిణామాలకు దారితీస్తాయో అనడానికి తాజాగా జరిగిన ఈ సంఘటన నిరూపించింది. ఓ యువకుడు ఫేస్బుక్లో పరిచయమైన ఓ అమ్మాయి కోసం ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా.. సుమారు 100 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఆ అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్లాడు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఆమె కుటుంబసభ్యులు.. ఆ యువకున్ని బంధించి 13 గంటల పాటు చిత్రహింసలకు గురి చేశారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు కాస్తా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో వ్యవహారం బయటకు వచ్చింది.
ఈ ఘటన మధ్యప్రదేశ్లోని మౌగంజ్ జిల్లా పిప్రాహీలో చోటుచేసుకుంది. వైకుంఠ్పూర్ గ్రామానికి చెందిన ఓ యువకుడికి మౌగంజ్ జిల్లా పిప్రాహీ గ్రామానికి చెందిన ఓ మైనర్ బాలికతో ఫేస్బుక్లో పరిచయం ఏర్పడి.. ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు. రోజూ ఆ అమ్మాయితో చాటింగ్ చేసే ఆ యువకడికి ఆమెని చూడాలని అనిపించడంతో.. అతను ఉంటున్న ప్రాంతం నుంచి 100 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఆ అమ్మాయి ఇంటికి రాత్రి వరకు చేరుకున్నాడు.
అయితే ఈ విషయం తెలుసుకున్న బాలిక కుటుంబ సభ్యులు.. యువకున్ని పట్టుకున్నారు. అతని కాళ్లు, చేతులు తాడుతో కట్టేసి.. రాత్రి 9 గంటల నుంచి ఉదయం 10 గంటల వరకు 13 గంటల పాటు కొట్టి, చిత్రహింసలకు గురిచేశారు. ఆ సమయంలో అక్కడున్న కొందరు వీడియోలు, ఫొటోలు కూడా తీసి.. వాటిని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అవి వైరల్ అయ్యాయి. దీంతో ఈ అమానుష ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. విషయం కాస్తా పోలీసుల దృష్టికి వెళ్లడంతో వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకునేందుకు సిద్ధమయ్యారు.
ఈ ఘటనపై రేవా ఎస్పీ ఆర్.ఎస్. ప్రజాపతి మాట్లాడుతూ.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియో మా దృష్టికి వచ్చింది. ఫేస్బుక్ ద్వారా పరిచయమైన మైనర్ బాలికను కలవడానికి వచ్చిన యువకుడిని, బాలిక కుటుంబ సభ్యులు చిత్రహింసలకు గురి చేసినట్లు వీడియోల్లో స్పష్టంగా కన్పిస్తుంది. అలాగే ఇప్పటివరకు హనుమాన పోలీస్ స్టేషన్లో ఎటువంటి అధికారిక ఫిర్యాదు నమోదు కాలేదు. అయినా మేము వీడియో ఆధారంగా పూర్తి విచారణ ప్రారంభించాం. నిందితులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకునేందుకు ఇన్చార్జ్ అధికారిని ఆదేశించాం అని తెలిపారు.
అయితే ఈ ఘటనపై సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు తీవ్రంగా స్పందిస్తున్నారు. బాలిక మైనర్ అయినప్పటికీ.. యువకుడిపై చేసిన అమానుష దాడి దారుణమని.. ఖచ్చితంగా న్యాయపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు. చట్టం ఎవరికి చుట్టం కాదని.. చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకోవడం సమర్థనీయం కాదని న్యాయనిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
