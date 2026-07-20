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హిసార్‌లో రెండు ప్రభుత్వ పాఠశాలలు క్లోజ్..! దాతలు భూములిచ్చినా..!!

2 Schools Closed: దేవుడు వరమిచ్చినా పూజారి వరం ఇవ్వలేదనే సామెతలా ఉంది హిస్సార్‌లోని రెండు ప్రభుత్వ పాఠశాలల దుస్థితి. విద్యా వ్యాప్తి కోసం ఎంతో మంది దాతలు ఉదారంగా ఇచ్చిన భూముల్లో నిర్మించిన విద్యాసంస్థలు ఇపుడు యాజమాన్యం తీసుకున్న  నిర్లక్ష్యానికి గురై మూసివేయవడ్డాయి. దీంతో చదువుకోవాలనుకున్న ఎంతో మంది పేద విద్యార్ధుల కల కల్లగా మారింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 20, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 03:39 PM IST
హిసార్‌లో రెండు ప్రభుత్వ పాఠశాలలు క్లోజ్..! దాతలు భూములిచ్చినా..!!
Image Credit: Hissar Schools Closed (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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హిసార్‌లో రెండు ప్రభుత్వ పాఠశాలలు క్లోజ్..! దాతలు భూములిచ్చినా..!!
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