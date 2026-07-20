Schools Closed if donors providing Land: స్వాతంత్య్రానికి పూర్వం విద్యా వ్యాప్తి కోసం ఎంతో మంది దాతలు ఉదారంగా ఇచ్చిన భూముల్లో నిర్మించిన చారిత్రక విద్యాసంస్థలు నేడు స్కూల్ యాజమాన్యంతొ పాటు ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యానికి గురై మూసివేయబడ్డాయి. హర్యానా రాష్ట్రంలోని హిసార్ నాగోరీ గేట్ సమీపంలో ఉన్న ఆర్య సమాజ్ మందిర్ సొసైటీ నిర్వహణలోని విద్యాసంస్థలు సరైన నిర్వహణ లేమితో మూసివేయబడ్డాయి.
శతాబ్ధం క్రితం నిర్మించిన పాఠశాల..
దాదాపు ఒక శతాబ్దం క్రితం సమాజ సేవకుడు, ఆర్య సమాజ్ సభ్యుడైన లాలా చందులాల్ తాయల్ విద్యావ్యాప్తి కోసం సుమారు 8 ఎకరాల భూమిని దానం చేశారు. వేలాది మంది పేద బడుగు విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యను అందించడమే లక్ష్యంగా హిసార్కు ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తీసుకురావాలనే సదరు ఆశయంతో ఈయన స్కూలుకు భూమిని విరాళంగా అందించారు.
ఆయన దానం చేసిన స్థలంలో 1918లో భవన నిర్మాణ పనులు పూర్తయ్యాయి. ఆ తర్వాత ఈ క్యాంపస్లో మూడు ప్రముఖ విద్యాసంస్థలు ప్రారంభమయ్యాయి.
సి.ఎ.వి స్కూల్ (చందులాల్ ఆంగ్లో వేదిక్ స్కూల్ - హిసార్లోనే అత్యంత ఓల్డ్ పాఠశాలల్లో ఒకటి)
డి.ఎన్. మోడల్ స్కూల్
జగన్నాథ్ కన్యా విద్యాలయం
డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర ఎంపీ నిధుల కేటాయింపు..
విద్యార్థులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించడం కోసం నగరంలోని పలువురు దాతలు, సామాజిక కార్యకర్తలు కూడా ఈ స్కూలుకు సంబంధించిన యాజమాన్యానికి విరాళాలు ఇవ్వడం జరిగింది. గతంలో రాజ్యసభ సభ్యులు ఎస్సెల్ గ్రూపు అధినేత డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర కూడా ఇక్కడ విద్యార్థుల ఆట స్థలం (ప్లే గ్రౌండ్) అభివృద్ధి పనుల నిమిత్తం తన ఎంపీ నిధుల నుండి ఆర్థిక సహాయం అందించారు.
ఇక ఈ పాఠశాలల్లో చదువుకున్న ఎంతో మంది విద్యార్థులు దేశ రక్షణ రంగంతో పాటు, రాజకీయాలు, వ్యాపారం, పరిపాలన వంటి వివిధ రంగాల్లో ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్నారు. దేశానికి ఎంతో మంది మేధావులను అందించిన ఈ క్యాంపస్ నేడు సొసైటీ యాజమాన్యం తీసుకున్న ఏకపక్ష నిర్ణయాల వల్ల దెబ్బ తిన్నట్టు పలువురు ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. కేవలం విద్యార్ధులే కాదు.. ఈ పాఠశాల పై ఆధారపడి ఎంతో మంది అధ్యాపకులు జీవితం దీనితో ముడిపడి ఉండటం గమనార్హం.
రెండు పాఠశాలలు పూర్తిగా మూసివేత..
ప్రస్తుతం ఈ మూడు పాఠశాలల్లో రెండు పాఠశాలలు పూర్తిగా మూతపడ్డాయి. దాతలు ఏ ఆశయంతోనైతే భూములను ఇచ్చారో, అది నీరు గారిపోయిందని స్థానికులతో పాటు పూర్వ విద్యార్ధులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం పాఠశాల భవనాలు ఉన్న చోట పిచ్చి మొక్కలు, బూజులతో నిండిపోయి భూత్ బంగ్లాలా మారి దీనావస్థకు చేరుకున్న విషయాన్ని జీ మీడియా క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనలో వెల్లడైంది. ఈ పరిశోధనలో పలు ఆందోళనకర విషయాలు కూడా వెలుగులోకి వచ్చాయి. అసలు విద్యాసంస్థలు మూతపడటానికి గల కారణాలేమిటి..?ఈ చారిత్రక వారసత్వ ఆస్తుల రక్షణపై స్థానికులు యాజమాన్యాన్ని గట్టిగా నిలదీస్తున్నారు.
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