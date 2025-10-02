Mohan Bhagwat: విదేశాలపై ఆధారపడి.. బలహీనంగా మారకూడదు.. మన కాళ్లపై మనం నిలబడాలి: ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్

100 years of RSS: స్వదేశీ ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహించడం, స్వావలంబన సాధించడం ద్వారానే దేశం ముందుకు సాగుతుందని రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ అన్నారు. దేశం అభివృద్ధికి స్వదేశీ ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహించడం, స్వావలంబన సాధించడం తప్పనిసరి అని ఆయన పేర్కొన్నారు. విదేశీ దేశాలు, ముఖ్యంగా అమెరికా, భారత వస్తువులపై టారిఫ్లతో ఒత్తిడి పెంచుతున్న ఈ సందర్భంలో మనం మన కాళ్లపై నిలబడటం అత్యంత అవసరం అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ప్రపంచ దేశాలు ఒకదానిపై ఒకటి ఆధారపడి ఉంటాయి. కానీ ఆ ఆధారం మన బలహీనతకు మారకూడదు. స్వదేశీ ఉత్పత్తులు, స్వావలంబన మాత్రమే మన ఆత్మనిర్భరత్వాన్ని బలోపేతం చేస్తాయి. మనం స్వావలంబులై, ఆత్మనిర్భర్గా మారితేనే మన సంకల్పాల ప్రకారం దేశాన్ని నడిపించవచ్చు అని ఈ సందర్భంగా మోహన్ భగవత్ అన్నారు.
పొరుగు దేశం నేపాల్లో ఇటీవల చోటుచేసుకున్న హింసాత్మక ఆందోళనలపై భగవత్ స్పందించారు. హింసాత్మక తిరుగుబాట్లతో ఏదీ సాధించలేరు, అవి కేవలం అరాచకానికి దారితీస్తాయి. దేశంలో అశాంతి ఉంటే, విదేశీ శక్తులు జోక్యం చేసుకోవడానికి అవకాశం పొందుతాయి. అందుకే, ఇలాంటి అరాచకాలకు నిరాకరణ చెప్పాలి అని ఆయన హెచ్చరించారు.
Also Read: TET Notification: ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులకు బిగ్ అలెర్ట్.. టెట్ నోటిఫికేషన్కి రంగం సిద్ధం.. నవంబర్లోనే..!
ప్రభుత్వంతో విభిన్న అభిప్రాయాలు ఉన్నా, అవి చట్టపరమైన మార్గాల్లోనే వ్యక్తం చేయాలని ఆయన సూచించారు. సంప్రదాయబద్ధంగా శస్త్ర పూజ కూడా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సంప్రదాయ ఆయుధాలతో పాటు ఆధునిక ఆయుధాల నమూనాలు, పినాక ఎంకే-1, పినాక ఎన్హాన్స్డ్, డ్రోన్లను ప్రదర్శనకు ఉంచడం ప్రత్యేకంగా నిలిచింది.
ఈ ఉత్సవానికి మాజీ రాష్ట్రపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ, మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ కూడా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. విజయదశమి సందర్భంగా నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమం, దేశభక్తి, స్వదేశీ ఉత్పత్తుల ప్రోత్సాహం, దేశీయ సామర్థ్యంపై దృష్టి పెట్టింది.
Also Read: Gold Loan: ఆర్బీఐ నిర్ణయంతో పనిలేదు.. మాకు గోల్డ్ లోన్ కావాల్సిందే బ్రో.. ఇస్తావా.. లేదా..!!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U ఆపిల్ లింక్ - https://apple.