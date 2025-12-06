English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telugu News
  జాతీయం
  Indigo Flights: ప్రయాణికులకు చుక్కలు చూపిస్తూన్న ఇండిగో ఎయిర్ లైన్స్.. ఏకంగా వెయ్యి ఫైట్లు రద్దు..

Indigo Flights: ప్రయాణికులకు చుక్కలు చూపిస్తూన్న ఇండిగో ఎయిర్ లైన్స్.. ఏకంగా వెయ్యి ఫైట్లు రద్దు..

1000 Indigo Flights Cancelled: దేశంలో అతిపెద్ద ఎయిర్ లైన్స్ అయిన ఇండిగో ప్రయాణికులు చుక్కలు చూపిస్తోంది. గత 5 రోజుల్లో ఏకంగా వెయ్యి ఫైట్లు క్యాన్సిల్ కావడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇక్కట్లు పడుతున్నారు. ఇంతకీ ఇండిగో ఎయిర్ లైన్స్ క్యాన్సిల్ ఎందుకు చేస్తోంది. అసలు కారణామలేమిటి ? 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 6, 2025, 12:01 PM IST

Indigo Flights: ప్రయాణికులకు చుక్కలు చూపిస్తూన్న ఇండిగో ఎయిర్ లైన్స్.. ఏకంగా వెయ్యి ఫైట్లు రద్దు..

దేశంలో అతి పెద్ద ఎయిర్‌లైన్స్‌  సంస్థ ఇండిగో … ఇంకా ఇబ్బందులు ఎదుర్కుంటోంది. వరుసగా  5 రోజు  కూడా ఆ సంస్థ సేవలకు తీవ్ర అంతరాయం కలగనుంది. ఈ రోజు దాదాపు వెయ్యికి పైగా విమానాలు క్యాన్సిల్‌ అయ్యాయని సమాచారం. సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొనడానికి మరో ఐదు నుంచి పది రోజులు పడుతుందని ఆ సంస్థ సీఈవో పీటర్‌ ఎల్బెర్స్‌ తెలిపారు. ఇండిగో విమానయాన సేవల అంతరాయాన్ని కేంద్రం తీవ్రంగా పరిగణించింది. ఈ అంశంపై ఉన్నతస్థాయి దర్యాప్తునకు పౌరవిమానయాన శాఖ మంత్రి కె.రామ్మోహన్‌ నాయుడు ఆదేశించారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

రానున్న మూడు రోజుల్లో విమాన సర్వీసులను పూర్తిస్థాయిలో పునరుద్ధరించేందుకు అన్ని చర్యలూ తీసుకుంటామని చెప్పారు. ఇలా వుండగా ఇండిగో సంక్షోభం ముదురుతున్న వేళ విమాన టికెట్ల ధరలు ఆకాశాన్నంటాయి. కోల్‌కతా నుంచి ముంబయికి వెళ్లాల్సిన స్పైస్‌ జెట్‌ విమాన టికెట్‌ ధర శుక్రవారం ఏకంగా రూ.90,000కు చేరుకుంది. ముంబయి నుంచి భువనేశ్వర్‌కు ఎయిరిండియా నడుపుతున్న విమానం టికెట్‌ ధర కూడా రూ.84,485 పలికింది. 

హైదరాబాద్‌ నుంచి దిల్లీకి రూ.25 వేలు, విజయవాడకు రూ.18 వేలు పలికాయి.మొత్తం ఇండిగో విమాన సర్వీసులు సడెన్ నిలిచిపోవడంతో ప్రయాణికులు ఏం పాలు పోవడం లేదు. అత్యవసరమై నగరంలోని మారుమాల ప్రాంతం నుంచి ఎయిర్ పోర్ట్ చేరుకున్న ప్రయాణికులకు తీరా అక్కడ విమాన సర్వీసులు రద్దు కావడంతో ఏం చేయాలో పాలు పోవడం లేదు. వేరే ఇతర ప్రత్యామ్నాలు ఏర్పాటు చేయకుండా ఇలా సడెన్ గా ఫ్లైట్స్ క్యాన్సిల్ కావడంపై ప్రయాణికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడంతో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఈ విషయమై ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా కొంత మంది ఇంటర్వ్యూ అని.. ఎవరికో ఏదో ఎమర్జన్సీ అని.. పెళ్లిలు ఇలా తీరా సమయానికి ఫ్లైట్ క్యాన్సిల్ అని చావు కబురు చల్లగా చెప్పడంతో ప్రయాణికులు ఇండిగో తీరుపై మండిపడుతున్నారు. 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Indigo Flights CancelledIndigo viral photosIndigo 600 flights cancelledIndia airport chaosDGCA new rules

