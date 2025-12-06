Indigo Flights: ప్రయాణికులకు చుక్కలు చూపిస్తూన్న ఇండిగో ఎయిర్ లైన్స్.. ఏకంగా వెయ్యి ఫైట్లు రద్దు..

దేశంలో అతి పెద్ద ఎయిర్లైన్స్ సంస్థ ఇండిగో … ఇంకా ఇబ్బందులు ఎదుర్కుంటోంది. వరుసగా 5 రోజు కూడా ఆ సంస్థ సేవలకు తీవ్ర అంతరాయం కలగనుంది. ఈ రోజు దాదాపు వెయ్యికి పైగా విమానాలు క్యాన్సిల్ అయ్యాయని సమాచారం. సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొనడానికి మరో ఐదు నుంచి పది రోజులు పడుతుందని ఆ సంస్థ సీఈవో పీటర్ ఎల్బెర్స్ తెలిపారు. ఇండిగో విమానయాన సేవల అంతరాయాన్ని కేంద్రం తీవ్రంగా పరిగణించింది. ఈ అంశంపై ఉన్నతస్థాయి దర్యాప్తునకు పౌరవిమానయాన శాఖ మంత్రి కె.రామ్మోహన్ నాయుడు ఆదేశించారు.
రానున్న మూడు రోజుల్లో విమాన సర్వీసులను పూర్తిస్థాయిలో పునరుద్ధరించేందుకు అన్ని చర్యలూ తీసుకుంటామని చెప్పారు. ఇలా వుండగా ఇండిగో సంక్షోభం ముదురుతున్న వేళ విమాన టికెట్ల ధరలు ఆకాశాన్నంటాయి. కోల్కతా నుంచి ముంబయికి వెళ్లాల్సిన స్పైస్ జెట్ విమాన టికెట్ ధర శుక్రవారం ఏకంగా రూ.90,000కు చేరుకుంది. ముంబయి నుంచి భువనేశ్వర్కు ఎయిరిండియా నడుపుతున్న విమానం టికెట్ ధర కూడా రూ.84,485 పలికింది.
Read more: Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..
Read more: నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..
హైదరాబాద్ నుంచి దిల్లీకి రూ.25 వేలు, విజయవాడకు రూ.18 వేలు పలికాయి.మొత్తం ఇండిగో విమాన సర్వీసులు సడెన్ నిలిచిపోవడంతో ప్రయాణికులు ఏం పాలు పోవడం లేదు. అత్యవసరమై నగరంలోని మారుమాల ప్రాంతం నుంచి ఎయిర్ పోర్ట్ చేరుకున్న ప్రయాణికులకు తీరా అక్కడ విమాన సర్వీసులు రద్దు కావడంతో ఏం చేయాలో పాలు పోవడం లేదు. వేరే ఇతర ప్రత్యామ్నాలు ఏర్పాటు చేయకుండా ఇలా సడెన్ గా ఫ్లైట్స్ క్యాన్సిల్ కావడంపై ప్రయాణికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడంతో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఈ విషయమై ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా కొంత మంది ఇంటర్వ్యూ అని.. ఎవరికో ఏదో ఎమర్జన్సీ అని.. పెళ్లిలు ఇలా తీరా సమయానికి ఫ్లైట్ క్యాన్సిల్ అని చావు కబురు చల్లగా చెప్పడంతో ప్రయాణికులు ఇండిగో తీరుపై మండిపడుతున్నారు.
Read more: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..
Read more: సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.