Brihadeeswarar Secrets: 1000 ఏళ్ల నాటి బృహదీశ్వరాలయం.. ఆశ్చర్యపరిచే ఎన్నో రహస్యాలు..

Brihadeeswarar Temple Secrets Telugu News: వెయ్యేళ్ల బృహదీశ్వరాలయం ఎన్నో రహస్యాలను కలిగి ఉంది. ముఖ్యంగా దీనిపై ఉండే గోపురం నీడ భూమిపై అస్సలు పడదు. ఇలా ఈ గుడి అనేక ప్రత్యేకమైన రహస్యాలను కలిగి ఉంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 5, 2025, 05:38 PM IST

Brihadeeswarar Secrets: 1000 ఏళ్ల నాటి బృహదీశ్వరాలయం.. ఆశ్చర్యపరిచే ఎన్నో రహస్యాలు..

Brihadeeswarar Temple Secrets Telugu News: భారతదేశ ఎన్నో పురాతన ఆలయాలకు పుట్టినిల్లు.. ముఖ్యంగా తమిళనాడు, కర్ణాటక ప్రాంతంలో వెయ్యలనాటి ఆలయాలు కూడా ఇప్పటికీ ఎంతో బలంగా ఉన్నాయి. అందులోనే బృహదీశ్వరాలయం (Brihadeeswarar Temple) ఆలయం ఒకటి.. ఈ ఆలయానికి వెయ్యేల చరిత్ర ఉంది. అంతేకాకుండా అంతు చిక్కని పలు రహస్యాలకు ఈ ఆలయం ఒక నిదర్శనంగా నిలిచింది. అలాగే ఈ టెంపుల్ చోళు కాలంలో వాస్తు శిల్పి, కట్టడాల అద్భుతాన్ని చాటి చెబుతుంది.. క్రీస్తు శకం. 1010లో చోళ రాజు రాజ రాజ చోళుడు-1 ఈ దేవాలయాన్ని నిర్మించినట్టుగా అనేక పుస్తకాల్లో పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ ఆలయానికి సంబంధించిన కొన్ని రహస్యాలు మనం తెలుసుకుందాం..

బృహదీశ్వరాలయ ఆలయం ఎన్నో రహస్యాలకు పుట్టినిల్లు. ముఖ్యంగా దీని ప్రధాన గోపురం చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావించవచ్చు. 13 అంతస్తులు ఉన్న విమాన గోపురం మధ్యాహ్నం సమయంలో నేలపై దాని నీడ పడకుండా అప్పటి శిల్పి నిపుణులు చాలా ప్రత్యేకంగా నిర్మించారు. ఇప్పటికీ గోపురం పై ఎంత ఎండ పడినప్పటికీ.. దాని నీడ మాత్రం భూమిపై పడకుండా ఉంటుంది. నేటి సాంకేతికతకు కూడా అంతు పట్టని రీతిలో శిల్పులు దీనిని ఒక అద్భుతమైన కోణంలో రూపొందించారు..

అలాగే ప్రధాన ఆలయం శిఖరంపై ఉన్న కలశం చాలా ప్రత్యేకతను కలిగి ఉన్నట్లు కొన్ని పురాణ పుస్తకాల్లో వివరించారు. ముఖ్యంగా దీనిపరుగు 80 టన్నులకు పైగానే ఉంటున్నట్లు తెలిపారు. గుడిపై ఇలాంటి యంత్రాల సహాయం లేకుండా 216 అడుగుల ఎత్తైన భారీ గోపురాన్ని నిర్మించడం ఇప్పటికీ ఒక పెద్ద మిస్టరీగానే మిగిలిపోయింది.. అంతేకాకుండా అన్ని టన్నుల బరువు కలిగిన రాయిని ఎలా లేపారు.. అనేది ఇప్పటికి అంతుచిక్కని ప్రశ్నగానే మిగిలిపోయింది. 

ఈ దేవాలయ నిర్మాణంలో శిల్పులు పేమెంట్ లేకుండానే చాలా చక్కగా నిర్మించారు. దీనిని చూడగానే సిమెంటుతో నిర్మించినట్లు కనిపించినప్పటికీ.. దీనిని ప్రత్యేకమైన రాళ్లతో లాకింగ్ పద్ధతిలో నిర్మించినట్లు సమాచారం. అలాగే 1000 సంవత్సరాల నుంచి ఎన్నో భూకంపాలు వచ్చిన.. చెక్కుచెదరకుండా నిలబడిన దేవాలయాల్లో ఇది ఒకటి. దీన్ని బట్టి చూస్తే ప్రాచీన భారతీయ ఇంజనీరింగ్ నైపుణ్యం ఎంత ప్రత్యేకమైనదో మీరు భావించవచ్చు.. ఈ ఆలయంలో ఉండే భారీ శివలింగం దేశంలోనే అతిపెద్ద వాటిల్లో ఒకటిగా కూడా చెప్పొచ్చు.. అలాగే ఈ గుడికి ప్రత్యేకమైన సొరంగ మార్గాలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.

