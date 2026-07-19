Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /Jammu Kashmir floods: జమ్ము కశ్మీర్ లో ఆకస్మిక వరదలు.. 11 మంది దుర్మరణం.. పలువురు గల్లంతు..

Jammu Kashmir floods: జమ్ము కశ్మీర్ లో ఆకస్మిక వరదలు.. 11 మంది దుర్మరణం.. పలువురు గల్లంతు..

Flash floods in Rajouri:  సరిహద్దు జిల్లాలైన పూంచ్, రాజౌరిలలో ఆదివారం కురిసిన భారీ వర్షాల కారణంగా పలు చోట్ల కొండచరియలు విరిగిపడటం, ఆకస్మిక వరదల వల్ల 11 మంది మరణించగా, పలువురు గల్లంతయ్యారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 19, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 03:09 PM IST
Jammu Kashmir floods: జమ్ము కశ్మీర్ లో ఆకస్మిక వరదలు.. 11 మంది దుర్మరణం.. పలువురు గల్లంతు..
Image Credit: jammukashmirfloodsnews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Jammu Kashmir floods: జమ్ము కశ్మీర్ లో ఆకస్మిక వరదలు.. 11 మంది దుర్మరణం.. పలువురు గల్లంతు..
Jammu Kashmir Floods10 min ago
2
Health Benefits34 min ago
3
Dharmapuri41 min ago
4
weight loss50 min ago
5
Argentina vs Spain final1 hr ago