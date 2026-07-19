/Jammu Kashmir floods: జమ్ము కశ్మీర్ లో ఆకస్మిక వరదలు.. 11 మంది దుర్మరణం.. పలువురు గల్లంతు..

Flash floods in poonch Rajouri jammu Kashmir: జమ్ము కాశ్మీర్ లో ఆకస్మిక వరదలతో ప్రజలు అల్లాడి పోయారు. ముఖ్యంగా రాజౌరిలో ఆకస్మిక వరదల్లో 11 మంది మృతి చెందారు. పలు చోట్ల ప్రజలు ప్రవాహంలో గల్లంతయ్యారు. వాహనాలు సైతం కొట్టుకుని పోయాయి. ఇళ్లు కూలిపోయాయి. కొండ చరియలు సైతం విరిగి కింద పడ్డాయి. దీంతో డిజాస్టర్ రెస్క్యూ సిబ్బంది రంగంలోకి దిగారు. మౌలిక సదుపాయాలు దెబ్బతినడంతో పాటు ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు.
Flash floods wreak havoc in Rajouri, Jammu & Kashmir. 🌧️🚨
Heavy overnight rainfall triggered flash floods across parts of Rajouri leaving roads inundated and several vehicles damaged. Rescue and relief operations are underway as authorities assess the impact.#Rajouri… pic.twitter.com/xfBmzT8BI4
— contentkikamii (@contentkikamii) July 19, 2026
జమ్మూ కాశ్మీర్లోని సరిహద్దు జిల్లాలైన పూంచ్, రాజౌరిలలో ఆదివారం కురిసిన భారీ వర్షాల కారణంగా కొండచరియలు విరిగి పడటం, ఆకస్మిక వరదలు సంభవించాయి. దీని వల్ల 11 మంది మరణించగా, పలువురు గల్లంతయ్యారు. నిముషాల వ్యవధిలోనే పలు నదులు ఉప్పొంగాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలను ముంచెత్తి, తీవ్ర విధ్వంసం సృష్టించాయి.
పూంచ్ , రాజౌరీల్లో కొత్త బస్ స్టాండ్ శిథిలావస్థకు చేరింది. డజన్ల కొద్దీ వాహనాలు ఉధృతమైన ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయాయి. దర్హాలి, ఖండ్లి, సుక్తోహ్, జమోలా వంటి అన్ని ప్రధాన నదులు ఉప్పొంగి, ప్రమాద స్థాయికి సమీపంలో లేదా దానిని మించి ప్రవహిస్తున్నాయి. ఈ వరద వీధులను జలప్రవాహాలుగా మారి, వందలాది మంది నివాసితులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు పారిపోయేలా చేసింది.
వరదల వల్ల ఇప్పటి వరకు 11 మంది దుర్మరణం చెందారు. పదుల సంఖ్యలో ప్రజలు గల్లంతయ్యారు. వీరి ఆచూకి కోసం అధికారులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. సంగ్లా గ్రామంలో ఆకస్మిక వరదలకు ఇల్లు కొట్టుకుపోవడంతో మరో కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు గల్లంతయ్యారని అక్కడి వారు చెబుతున్నారు. గల్లంతైన వారిలో అబ్దుల్ హమీద్, అతని భార్య షరీఫా బేగం, కుమార్తె అరీబా, సోదరి మనీరా బేగం ఉన్నారని వారు తెలిపారు.
నూనాబంది గ్రామంలో ఇల్లు కూలిపోవడంతో 28 ఏళ్ల నజియా కౌసర్ అనే మహిళ మరణించింది.సంగ్లానీ-సురాన్కోట్లో ఇల్లు కూలిపోవడంతో షాజైబ్ అహ్మద్ (22) ప్రాణాలు కోల్పోగా, మార్హోటేలోని ఒక వాగులో ఇరామ్ అనే మైనర్ బాలిక మునిగిపోయింది. ధుండక్ లథూంగ్ వంతెన సమీపంలోని ఒక వాగు నుండి గుర్తుతెలియని మహిళ మృతదేహాన్ని కూడా వెలికితీసినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
పూంచ్ జిల్లాలోని హవేలీ తహసీల్లో దాదాపు అరడజను ఇళ్లు కూలిపోవడంతో ఒక వ్యక్తి మరణించగా, మరొకరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారని అధికారులు తెలిపారు. రాత్రంతా కురిసిన ఎడతెరిపి లేని వర్షాల కారణంగా ఆకస్మిక వరదలు సంభవించడంతో, లోతట్టు ప్రాంతాలు వరద నీటితో నిండిపోయి వందలాది మంది నివాసితులు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలివెళ్లాల్సి వచ్చింది. ఈ వరదల వల్ల రాజౌరి పట్టణంలోని ఒక నది నుండి మహిళ మృతదేహాన్ని కూడా వెలికితీసినట్లు వారు తెలిపారు.
కొనసాగుతున్న సహాయక చర్యలు..
వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో.. స్థానిక పరిపాలన యంత్రాంగం మద్దతుతో సహాయక బృందాలు, ప్రభావిత కుటుంబాలను తరలించడానికి రాత్రంతా శ్రమించాయి. క్షేత్రస్థాయిలో ఎలాంటి పరిస్థితినైనా ఎదుర్కోవడానికి పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రజల్ని వర్షాలపై అలర్ట్ చేస్తున్నారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి ఒమర్ అబ్దుల్లా తెలిపారు. అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటామన్నారు.
వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక
మరోవైపు జూలై 23 వరకు జమ్మూ కాశ్మీర్ వ్యాప్తంగా మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ ఒక హెచ్చరిక జారీ చేసింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అత్యవసరం అయితే తప్ప బైటకు రావొద్దని సూచించారు. పరిస్థితిని పర్యవేక్షించడానికి కంట్రోల్ రూమ్లను ఏర్పాటు చేశారు.
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