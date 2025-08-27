Uttar Pradesh: ఇంకెన్ని ఘోరాలు దేవుడా.!.. భర్తతో 15 రోజులు.. ప్రియుడితో మరో 15 రోజులు..!.. పంచాయతీలో మహిళ డిమాండ్.. మొగుడు ఏంచేశాడంటే..?

woman extra marital affair in uttar Pradesh: ఇటీవల భార్యభర్తలకు చెందిన అనేక ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ముఖ్యంగా పెళ్లి చేసుకుని ఒకరిపై మరోకరు తమ శాడిజం చూపించుకుంటున్నారు. అసలు ఒకరితో మరోకరు అన్యోన్యంగా ఉండటం అటుంచి..ఏ విధంగా ఒకర్ని మరోకరు చంపుకోవాలో అంటూ ప్లాన్ లు వేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల కాలంలో ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. దీంతో సమాజంలో పవిత్రమైన పెళ్లి బంధం కాస్త అభాసుపాలౌతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఉత్తర ప్రదేశ్ లో మరో షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని రాంపూర్ జిల్లాలో ఈ ఘటన సంభవించింది. స్థానికంగా అజీమ్ నగర్ లో ఉండే మహిళ.. పక్కగ్రామామైన తాండా ప్రాంతానికి చెందిన యువకుడితో ప్రేమలో పడింది. పెళ్లైనప్పటి నుంచి ఆమె తరచుగా అతడితో భర్త కళ్లు కప్పి వెళ్లి కలిసేది. దాదాపు 10 సార్లు ఆమె వెళ్లి తన ప్రియుడ్ని సీక్రెట్ గా కలుసుకుంది. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఆమె బండారం కాస్త భర్తకు తెలిసింది. దీంతో అతగాడు..ఆమెను నిలదీశాడు.
అయిన కూడా ఆమె తన వంకర బుద్దిని మార్చుకోలేదు. మొత్తంగా ఆమె పది సార్లు వరకు సీక్రెట్గా వెళ్లి తన ప్రియుడ్ని కలుసుకుంది. ఇక లాభంలేదని ఆమె భర్త పంచాయతీ పెద్దలకు తన భార్య చేస్తున్న యవ్వారంను చెప్పాడు. దీంతో పంచాతీ పెద్దలు ఆమెను మందలించారు. దీనికి ఆమె తాను చేసిన పనికి సిగ్గుపడకుండా.. తాను 15 రోజులు భర్తతో, మరో 15 రోజులు ప్రియుడితో ఉంటానని, దీనికి తన భర్తకు నచ్చచెప్పాలని పంచాయతీలో వింత ప్రతిపాదన పెట్టింది.
దీంతో అక్కడున్న పెద్దలు, ఆమె భర్త బిత్తర ముఖం వేశాడు. మహిళ భర్త.. తీవ్రమనస్తాపానికి గురై.. ఆమె తన ప్రియుడితో ఉండేందుకు తనకు అభ్యంతరం లేదని, ఆమెకు నచ్చినట్లు ఉండొచ్చని కూడా చెప్పాడు. తనకు ,ఆమెకు మధ్యన ఎలాంటి సంబంధంలేదని, తనను ఒంటరిగి వదిలేయాలని కూడా అక్కడ్నించి వెళ్లిపోయాడు. దీంతో పంచాయతీ వారు సైతం ఎవరి దారిన వాళ్లు పోయారు.
ఈ క్రమంలో ఆమె ప్రతిపాదన విని గ్రామస్థులు సైతం ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు. మొత్తంగా ఈ ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇదెక్కడి విడ్డూరం అంటూ నోరెళ్ల బెడుతున్నారు.
