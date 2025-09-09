English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Thief Sarpanch: 'దొంగతనంతో వచ్చే కిక్కేవేరబ్బా'.. 15 ఏళ్లుగా పంచాయితీ సర్పంచ్‌ చోరీలు..!

Panchayath Sarpanch Theft: ఓ పంచాయితీ సర్పంచ్‌ దొంగతనాలు చేసిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఒకటి కాదు.. రెండు కాదు దాదాపు 15 ఏళ్లుగా ఈ సర్పంచ్‌ ఇలా దొంగతనాలు చేస్తున్నారు. అయితే, ఓ దొంగతనం కేసులో సదరు లేడీ సర్పంచ్‌ పోలీసులకు చిక్కడంతో అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Sep 9, 2025, 11:49 AM IST

Panchayath Sarpanch Theft: దాదాపు 15 ఏళ్లుగా దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న ఓ లేడీ సర్పంచ్‌ భాగోతం ఎట్టకేలకు బయటపడింది. తమిళనాడులోని తిరుపత్తూరు నరియంపట్టు సర్పంచ్‌ భారతి (DMK) గత కొన్నేళ్లుగా దొంగతనాలు చేస్తున్నారు. వృత్తి సర్పంచ్‌ అయినా ఆమె దొంగతనాలు మాత్రం ఆపలేదు. అయితే, పేరు పలుకుబడి ఆమెకు సమాజంలో ఉంది కానీ, దొంగతనంలో ఉండే కిక్కే వేరు అందుకే ఇలా చోరీలకు పాల్పడుతున్నట్లు పోలీసుల విచారణలో చెప్పారట..
దీంతో పోలీసులే విస్తుపోతున్నారు. తాజాగా ఆమె ఓ బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో ఓ మహిళ మెడలో నుంచి బంగారు చైన్‌ కొట్టేయడంతో సదరు మహిళ పోలీసు కంప్లైయింట్‌ ఇచ్చారు. దీంతో ఈ లేడీ సర్పంచ్‌ చోరీ పురాణం బయటపడింది.

పోలీసుల ప్రకారం.. నెర్కుండానికి చెందిన ఓ మహిళ బస్సులో ప్రయాణిస్తుండగా ఆమె మెడలో నుంచి 5 బంగారు గొలుసులు చోరీ అయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో సదరు మహిళ పోలీసు కేసు నమోదు చేయడంతో అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. వెంటనే సర్పంచ్‌ భారతిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు పోలీసులు. ఆమెను పోలీసులు విచారించగా విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఒకటి కాదు.. రెండు కాదు దాదాపు 15 ఏళ్లుగా ఆమె ఇలా దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. దీంతో పోలీసులు సైతం విస్తుపోతున్నారు.  సమాజంలో ఇలా డబ్బు, పేరు ఉన్న మహిళ ఇలా దొంగతనాలకు పాల్పడటం ఏంటని ఆశ్చర్యపోతున్నారు. కానీ ఆమె టార్గెట్‌ కిక్కు కోసం అని తెలియడంతో అందరూ అవాక్కయ్యారు.

lady sarpanch theftpanchayat sarpanch caughtchain snatching newsTamil Nadu theft newsshocking sarpanch news

