Free Electricity: కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీ కానుక.. ప్రతినెలా 150 యూనిట్ల విద్యుత్‌ ఉచితం..!

150 Units Free Electricity: కేంద్ర ప్రభుత్వం విద్యుత్ వినియోగదారులకు భారీ గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. ప్రధాన మంత్రి సూర్య ఘర్ ఉచిత విద్యుత్ పథకం ప్రారంభించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ స్కీమ్లో లబ్దిదారులకు ఉచితంగా విద్యుత్ అందిస్తుంది. సోలార్ రూఫ్టాప్లు ఏర్పాటు చేసుకున్నవారికి ప్రతినెలా దాదాపు 150 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్ అందించనుంది. ఈ పథకాన్ని అధికారికంగా గోండా జిల్లాలో ప్రారంభించారు. మొత్తంగా 20 వేల సోలార్ ప్లాంట్ల ఏర్పాటునకు అక్కడ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ప్రధానంగా ఇళ్లలో కరెంటు ఖర్చులను తగ్గించడానికి ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించారు.
ప్రధానంగా ఈ జిల్లాల్లో విద్యుత్ ప్లాంట్ల ఏర్పాటు రాను రాను పెరుగుతోంది. ఈ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేసుకున్న తర్వాత ప్రతి ఒక్క కుటుంబం దాదాపు 150 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్ పొందుతున్నారని అధికారులు ప్రకటించారు. ఇది మధ్య తరగతి కుటుంబానికి ఎంతగానో ఊరట ఇస్తుంది. ప్రధాన మంత్రి సూర్యఘర్ యోజన పథకం ద్వారా మిగులు విద్యుత్ జనరేటు అవుతుంది దాన్ని గ్రిడ్కు సప్లై చేయవచ్చు. ఇది ఎనర్జీ ఉత్పత్తి, సరఫరాను సమతులం చేస్తుంది. ఈ విధానం వల్ల విద్యుత్ వినియోగం ఆదా అవ్వడం మాత్రమే కాదు.. పర్యావరణ పరిరక్షణకు కూడా గట్టి పునాది కూడా పడుతుంది.
ప్రభుత్వ సబ్సిడీ..
సోలార్ ఎనర్జీ ఉత్పత్తిని పెంచడమే ఈ పథక లక్ష్యం.. పేద మధ్య తరగతి కుటుంబం పై భారం తగ్గించడానికి ఈ పథకాన్ని తీసుకువచ్చారు. పీఎం సూర్య ఘర్ పథకం ద్వారా 1kW ప్లాంట్కు రూ.45 వేలు, 2kW ప్లాంట్ ఏర్పాటునకు రూ.90,000, 3-10 kW ప్లాంట్ ఏర్పాటునకు రూ.1,08,000 సబ్సిడీ అందిస్తోంది. దీంతోపాటు వినియోగదారులు మరింత డబ్బును కూడా కంట్రిబ్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. kW కు రూ.65000, 2kW రూ.1,30000, 3-10 kW రూ.60 వేలు లబ్దిదారులు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
విద్యుత్ ఖర్చుల తగ్గింపు..
సోలార్ ఎనర్జీ వల్ల మారుమూ, పట్టణ ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు అతిగా సాంప్రదాయ విద్యుత్పై ఆధారపడాల్సిన అవసరం ఉండదు. దీంతోపాటు రాను రాను మిగులు విద్యుత్ విక్రయించి డబ్బులు కూడా పొందవచ్చు. పీఎం సూర్యఘర్ ఎంతో ఈజీ ప్రక్రియ. సులభంగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. పీఎం సూర్యఘర్ పథకం ఈజీ ప్రక్రియ. ప్రభుత్వం పోర్టల్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దీనికి మీ వద్ద కేవలం ఆధార్ కార్డు వివరాలు, విద్యుత్ కనెక్షన్ నెంబర్, ఇంటి అడ్రస్, బ్యాంకు వివరాలు తప్పనిసరి. అప్లికేషన్ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత మీ ఇంటికి ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తారు. వెరిఫికేషన్ పూర్తయిన తర్వాత సోలార్ ప్లాంట్లను ఇన్స్టాల్ చేస్తారు.
