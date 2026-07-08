/Pune Building collapse: మహారాష్ట్రలోని పూణెలో ఘోరం.. కుప్పకూలీన మూడంతస్తుల భవనం... శిథిలాల్లో చిక్కుకున్న 16 మంది..

Pune building collapse amid heavy rains: మహారాష్ట్రను భారీవర్షాలు కుదిపేస్తున్నాయి. కొన్ని రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు మహా రాష్ట్రలోని పలు ప్రాంతాలు జలమయమై అల్లాడిపోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పూణేలో కూడా జోరుగా వానలు కురుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో పూణె జిల్లా పింప్రి-చించ్వాడ్ ప్రాంతంలో బుధవారం మూడంతస్తుల భవనం ఒక్కసారిగా కూలిపోయింది. ఈ ఘటనలో శిథిలాల కింద కనీసం 16 మంది అందులో చిక్కుకుపోయినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు ఈ ఘటన జరిగిందని చెప్తున్నారు.
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पिंपरी-चिंचवड़ में बड़ा हादसा: वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट की इमारत ढही, 14 लोगों के फंसे होने की आशंका, NDRF ने संभाला मोर्चा
पिंपरी-चिंचवड़ में बुधवार को एक बड़ा हादसा सामने आया। कचरा डिपो के पास स्थित वेस्ट-टू-एनर्जी… pic.twitter.com/WWcICJxA3K
— Jayprrakash Singh (@jayprakashindia) July 8, 2026
బిల్డింగ్ కూలిన ఘటన గురించి సమాచారం అందగానే అగ్నిమాపక సిబ్బంది, విపత్తు ప్రతిస్పందన బృందాలతో కూడిన సహాయక బృందాలు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాయి. శిథిలాల కింద చిక్కుకున్నవారిని బైటకు తీసేందుకు సహాయక చర్యల్ని ముమ్మరం చేశారు.
ఈ కూలిపోవడానికి గల కచ్చితమైన కారణం ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. భారీ యంత్రాలను ఉపయోగించి శిథిలాలను తొలగించే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని అధికారులు వెల్లడించారు. మరోవైపు అంబులెన్స్ లను సైతం సిద్దంగా ఉంచారు. మృతులు లేదా గాయపడిన వారి సంఖ్యను అధికారులు ఇంకా ధృవీకరించలేదు.
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