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Pune Building collapse: మహారాష్ట్రలోని పూణెలో ఘోరం.. కుప్పకూలీన మూడంతస్తుల భవనం... శిథిలాల్లో చిక్కుకున్న 16 మంది..

Maharashtra rains: పూణే జిల్లా పింప్రి-చించ్వాడ్ ప్రాంతంలో బుధవారం  మూడంతస్తుల భవనం కూలిపోయింది. ఈ ఘటనలో కనీసం 16 మంది భవనం శిథిలాల్లో చిక్కుకున్నారని స్థానికులు చెబుతున్నారు.  ప్రస్తుతం సహాయక చర్యలు కొనసాడుతున్నాయి.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 08, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:00 PM IST
Pune Building collapse: మహారాష్ట్రలోని పూణెలో ఘోరం.. కుప్పకూలీన మూడంతస్తుల భవనం... శిథిలాల్లో చిక్కుకున్న 16 మంది..
Image Credit: punenews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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