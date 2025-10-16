English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Ministers Resign: రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో సంచలనం.. 16 మంది మంత్రులు రాజీనామా

Ministers Resign: రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో సంచలనం.. 16 మంది మంత్రులు రాజీనామా

Gujarat Ministers Resign: గుజరాత్ కేబినెట్ మొత్తం రాజీనామా చేసింది. మంత్రివర్గ విస్తరణలో భాగంగా మంత్రులు అందరూ రాజీనామా చేయగా.. రేపు కొత్త కేబినెట్‌ను ఎన్నుకొనున్నారు. సీఎం భూపేంద్ర పటేల్ గవర్నర్‌ను కలవనున్నారు.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Oct 16, 2025, 05:34 PM IST

Trending Photos

Employees DA Hike: డీఏ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇక పండుగే!
6
Dearness allowance
Employees DA Hike: డీఏ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇక పండుగే!
Gold Minings In India: భారత్‎లో బంగారానికి లోటు లేదు.. మనకు కరువు తీరబోతోంది.. ఈ రాష్ట్రాల్లో బంగారు గనుల తవ్వకాలు షురూ..!!
6
Gold mining
Gold Minings In India: భారత్‎లో బంగారానికి లోటు లేదు.. మనకు కరువు తీరబోతోంది.. ఈ రాష్ట్రాల్లో బంగారు గనుల తవ్వకాలు షురూ..!!
8th Pay Commission: 8వ వేతన కమిషన్ జీతం పెంపు 2025.. పూర్తి వివరాలు..కొత్త పే మ్యాట్రిక్స్ పద్ధతులు ఇవే..!
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: 8వ వేతన కమిషన్ జీతం పెంపు 2025.. పూర్తి వివరాలు..కొత్త పే మ్యాట్రిక్స్ పద్ధతులు ఇవే..!
Meena: 49 ఏళ్ల వయసులో రెండో పెళ్లికి సిద్ధమైన హీరోయిన్ మీనా.. అతనితోనే నా పెళ్లి అంటూ..
5
Meena Second Marriage
Meena: 49 ఏళ్ల వయసులో రెండో పెళ్లికి సిద్ధమైన హీరోయిన్ మీనా.. అతనితోనే నా పెళ్లి అంటూ..
Ministers Resign: రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో సంచలనం.. 16 మంది మంత్రులు రాజీనామా

Gujarat Ministers Resign: గుజరాత్ రాజకీయాల్లో కీలక రాజకీయ పరిణామం చోటుచేసుకుంది. కేబినెట్ పునర్వ్యవస్థీకరణ కోసం గుజరాత్ సీఎం భూపేంద్ర పటేల్ తప్ప మిగతా 16 మంది మంత్రులు తమ పదవులకు రాజీనామా చేశారు. కాసేపట్లో ముఖ్యమంత్రి గవర్నర్‌ను కలవనున్నారు. రేపు ఉదయం 11.30 గంటలకు కొత్త కేబినెట్ కొలువుదీరనుంది. ప్రస్తుత గుజరాత్ మంత్రివర్గంలో సీఎం భూపేంద్ర పటేల్ సహా 17 మంది మంత్రులు ఉన్నారు. ఇందులో ఎనిమిది మంది కేబినెట్ స్థాయి మంత్రులు, మరికొందరు సహాయ మంత్రులుగా ఉన్నారు. "గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి భూపేంద్ర పటేల్ మంత్రివర్గాన్ని శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 12:39 గంటలకు విస్తరించనున్నారు" అని ప్రభుత్వం ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించింది.

Add Zee News as a Preferred Source

కొత్త కేబినెట్‌లో కొత్తగా 10 మందికి చోటు దక్కే అవకాశం ఉందని ప్రచారం జరుగుతోంది. ప్రస్తుత మంత్రులలో దాదాపు సగం మందిని మార్చవచ్చని చెబుతున్నారు. ధర్మేంద్రసిన్హ్, రిషికేశ్ పటేల్, ముఖేష్ పటేల్, భూపేంద్రసింగ్ చుడాసమా వంటి మంత్రులు కేబినెట్‌లో కొనసాగే అవకాశం ఉందని.. కనుభాయ్ దేశాయ్ (ఆర్థిక), రాఘవ్జీ పటేల్ (వ్యవసాయం), కున్వర్జీ బవలియా (నీటి సరఫరా), మురుభాయి బెరాను కేబినెట్ నుంచి ఉద్వాసన పలికే ఛాన్స్ ఉందని అంటున్నారు. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా, ఇతర బీజేపీ సీనియర్ నాయకులు ప్రమాణ స్వీకారోత్సవానికి హాజరు కానున్నారు. గురువారం నాటికి బీజేపీ అందరూ ఎమ్మెల్యేలు గాంధీనగర్‌కు చేరుకోవాలని ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. 

మొత్తం 182 మంది శాసనసభ్యులు ఉన్న గుజరాత్ అసెంబ్లీలో 27 మంది మంత్రులు లేదా మొత్తం సభలో 15 శాతం మంది మంత్రులుగా తీసుకోవచ్చు. గుజరాత్ ప్రభుత్వంలో సహాయ మంత్రి జగదీష్ విశ్వకర్మ, కేంద్ర మంత్రి సీఆర్ పాటిల్ స్థానంలో భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర విభాగానికి కొత్త అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారు. భూపేంద్ర పటేల్ డిసెంబర్ 12, 2022న రెండోసారి ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన విషయం తెలిసిందే.

బీజేపీ 2021 మాదిరిగానే తన 'నో-రిపీట్' ఫార్ములాను అమలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఇందులో ఉప ముఖ్యమంత్రి నియామకం కూడా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. కొత్త మంత్రివర్గంలో ఆరుగురు పాటిదార్ నాయకులు (4 లెవ్వా పటేల్, 2 కద్వా పటేల్), ఠాకోర్, కోలి వర్గాల నుంచి నలుగురు, షెడ్యూల్డ్ కులాలు (SC) నుంచి 2, షెడ్యూల్డ్ తెగలు (ST) నుంచి 2, ఇద్దరు బ్రాహ్మణులు, ఇద్దరు 2 క్షత్రియ మంత్రులు ఉండవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. దాదాపు నలుగురు మహిళా ఎమ్మెల్యేలకు కూడా కేబినెట్‌లో చోటు దక్కే అవకాశం ఉంది. 

Also Read: Nagarjuna Akkineni: "శోభిత నా కోడలు కాదు.." కుండబద్ధలు కొట్టిన నాగార్జున.. షాక్‌లో అక్కినేని ఫ్యాన్స్!

Also Read: Bigg Boss 9: బిగ్‌బాస్ షోపై కేసు నమోదు..దివ్వెల మాధురి, రీతూ చౌదరిని బయటకు పంపాలని వార్నింగ్!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Ministers ResignCM Bhupendra PatelMinisters Resign NewsGujarat Ministers Resign

Trending News