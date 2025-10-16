Ministers Resign: రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో సంచలనం.. 16 మంది మంత్రులు రాజీనామా

Gujarat Ministers Resign: గుజరాత్ రాజకీయాల్లో కీలక రాజకీయ పరిణామం చోటుచేసుకుంది. కేబినెట్ పునర్వ్యవస్థీకరణ కోసం గుజరాత్ సీఎం భూపేంద్ర పటేల్ తప్ప మిగతా 16 మంది మంత్రులు తమ పదవులకు రాజీనామా చేశారు. కాసేపట్లో ముఖ్యమంత్రి గవర్నర్ను కలవనున్నారు. రేపు ఉదయం 11.30 గంటలకు కొత్త కేబినెట్ కొలువుదీరనుంది. ప్రస్తుత గుజరాత్ మంత్రివర్గంలో సీఎం భూపేంద్ర పటేల్ సహా 17 మంది మంత్రులు ఉన్నారు. ఇందులో ఎనిమిది మంది కేబినెట్ స్థాయి మంత్రులు, మరికొందరు సహాయ మంత్రులుగా ఉన్నారు. "గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి భూపేంద్ర పటేల్ మంత్రివర్గాన్ని శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 12:39 గంటలకు విస్తరించనున్నారు" అని ప్రభుత్వం ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించింది.
కొత్త కేబినెట్లో కొత్తగా 10 మందికి చోటు దక్కే అవకాశం ఉందని ప్రచారం జరుగుతోంది. ప్రస్తుత మంత్రులలో దాదాపు సగం మందిని మార్చవచ్చని చెబుతున్నారు. ధర్మేంద్రసిన్హ్, రిషికేశ్ పటేల్, ముఖేష్ పటేల్, భూపేంద్రసింగ్ చుడాసమా వంటి మంత్రులు కేబినెట్లో కొనసాగే అవకాశం ఉందని.. కనుభాయ్ దేశాయ్ (ఆర్థిక), రాఘవ్జీ పటేల్ (వ్యవసాయం), కున్వర్జీ బవలియా (నీటి సరఫరా), మురుభాయి బెరాను కేబినెట్ నుంచి ఉద్వాసన పలికే ఛాన్స్ ఉందని అంటున్నారు. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా, ఇతర బీజేపీ సీనియర్ నాయకులు ప్రమాణ స్వీకారోత్సవానికి హాజరు కానున్నారు. గురువారం నాటికి బీజేపీ అందరూ ఎమ్మెల్యేలు గాంధీనగర్కు చేరుకోవాలని ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి.
మొత్తం 182 మంది శాసనసభ్యులు ఉన్న గుజరాత్ అసెంబ్లీలో 27 మంది మంత్రులు లేదా మొత్తం సభలో 15 శాతం మంది మంత్రులుగా తీసుకోవచ్చు. గుజరాత్ ప్రభుత్వంలో సహాయ మంత్రి జగదీష్ విశ్వకర్మ, కేంద్ర మంత్రి సీఆర్ పాటిల్ స్థానంలో భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర విభాగానికి కొత్త అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారు. భూపేంద్ర పటేల్ డిసెంబర్ 12, 2022న రెండోసారి ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన విషయం తెలిసిందే.
బీజేపీ 2021 మాదిరిగానే తన 'నో-రిపీట్' ఫార్ములాను అమలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఇందులో ఉప ముఖ్యమంత్రి నియామకం కూడా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. కొత్త మంత్రివర్గంలో ఆరుగురు పాటిదార్ నాయకులు (4 లెవ్వా పటేల్, 2 కద్వా పటేల్), ఠాకోర్, కోలి వర్గాల నుంచి నలుగురు, షెడ్యూల్డ్ కులాలు (SC) నుంచి 2, షెడ్యూల్డ్ తెగలు (ST) నుంచి 2, ఇద్దరు బ్రాహ్మణులు, ఇద్దరు 2 క్షత్రియ మంత్రులు ఉండవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. దాదాపు నలుగురు మహిళా ఎమ్మెల్యేలకు కూడా కేబినెట్లో చోటు దక్కే అవకాశం ఉంది.
