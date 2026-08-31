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Delhi Sleeper Bus Gang Rape: నిర్భయ ఘటనను తలపించేలా ఘోరం.. రన్నింగ్ బస్‌లో బాలికపై అత్యాచారం

Delhi Sleeper Bus Gang Rape: ఢిల్లీ పరిధిలో నిర్భయ ఘటన తరహాలోనే మరో అత్యంత పాశవిక ఘటన చోటు చేసుకుంది. అర్ధరాత్రి వేళ కదులుతున్న ఒక ప్రైవేట్ స్లీపర్ బస్సులో 16 ఏళ్ల బాలికపై డ్రైవర్, కండక్టర్ సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. గ్రేటర్ నోయిడాలోని పరీ చౌక్ నుంచి ఢిల్లీలోని కాశ్మీరీ గేట్ వరకు సుమారు 47 కిలోమీటర్ల మేర బస్సు ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో కిటికీల కర్టెన్ల చాటున ఈ ఘోరానికి ఒడిగట్టారు. బాధితురాలి ఫిర్యాదుతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుని బస్సును సీజ్ చేశారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 31, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 01:53 PM IST
Delhi Sleeper Bus Gang Rape: నిర్భయ ఘటనను తలపించేలా ఘోరం.. రన్నింగ్ బస్‌లో బాలికపై అత్యాచారం
Image Credit: Delhi Gang Rape

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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Delhi Sleeper Bus Gang Rape: నిర్భయ ఘటనను తలపించేలా ఘోరం.. రన్నింగ్ బస్‌లో బాలికపై అత్యాచారం
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