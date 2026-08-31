Delhi Sleeper Bus Gang Rape: దేశ రాజధాని ఢిల్లీ పరిధిలో మరో నిర్భయ దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. కదులుతున్న స్లీపర్ బస్సులో 16 ఏళ్ల బాలికపై డ్రైవర్, కండక్టర్ సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. గ్రేటర్ నోయిడా నుంచి ఢిల్లీలోని కాశ్మీరీ గేట్ వరకు దాదాపు 47 కిలోమీటర్ల మేర బస్సు ప్రయాణిస్తున్న సమయంలోనే ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టారు. ఆగస్టు 4న చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటనకు సంబంధించి పోలీసులు సోమవారం కేసు నమోదు చేసి వివరాలను వెల్లడించారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఉత్తరప్రదేశ్లోని మెయిన్పురి ప్రాంతానికి చెందిన 11వ తరగతి విద్యార్థిని కుటుంబ సభ్యులతో గొడవపడి రాత్రి వేళ ఎవరికీ చెప్పకుండా ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చింది. నోయిడాలో ఉంటున్న తన బంధువు ఇంటికి వెళ్లే క్రమంలో వర్షం, చీకటి కారణంగా గ్రేటర్ నోయిడాలోని 'పరీ చౌక్' వద్ద పొరపాటున దిగిపోయింది. అదే సమయంలో అటుగా ఖాళీగా వచ్చిన ఒక స్లీపర్ బస్సును ఆపగా.. అది నోయిడా సెక్టార్-63 వైపు వెళ్తోందని చెప్పి డ్రైవర్, కండక్టర్ ఆమెను బస్సులోకి ఎక్కించుకున్నారు.
బస్సు బయలుదేరిన కొద్దిసేపటికే కండక్టర్ ఆ బాలికతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించడం ప్రారంభించాడు. ఆ తర్వాత డ్రైవర్, కండక్టర్ ఇద్దరూ కలిసి ఆమెపై సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. బాలిక తీవ్రంగా ప్రతిఘటించినా.. చంపేస్తామని బెదిరించి అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డారు. బస్సు కిటికీలకు కర్టెన్లు ఉండటంతో లోపల జరుగుతున్న దారుణం బయట ఎవరికీ కనిపించలేదు. అనంతరం అర్ధరాత్రి సమయంలో బాధితురాలిని కాశ్మీరీ గేట్ బస్ టెర్మినల్ సమీపంలోని రింగ్ రోడ్డుపై దించేసి నిందితులు అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు.
బాధిత బాలిక వెంటనే కాశ్మీరీ గేట్ పోలీస్ స్టేషన్కు చేరుకుని జరిగిన ఘోరాన్ని వివరించింది. కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు.. తిమార్పూర్ ప్రాంతంలోని ఒక బస్సు పార్కింగ్ వద్ద నిందితులైన డ్రైవర్ కుల్దీప్, కండక్టర్ సందీప్లను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఫిరోజాబాద్ రిజిస్ట్రేషన్ కలిగిన ప్రైవేట్ స్లీపర్ బస్సును స్వాధీనం చేసుకుని ఫోరెన్సిక్ పరిశీలనకు పంపించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు తదుపరి చట్టపరమైన చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. ఆ రూట్లోని సీసీటీవీ ఫుటేజీలను సైతం పరిశీలిస్తున్నారు. బాధితురాలు మైనర్ కావడంతో ఆమె గుర్తింపును వెల్లడించలేదు.
బస్సులో సాంకేతిక లోపం తలెత్తడంతో మరమ్మతు కోసం నిందితులు సూరజ్పూర్లోని ఒక వర్క్షాప్కు తీసుకెళ్లారు. బస్సుకు మరమ్మతులు చేసిన తర్వాత డ్రైవర్, కండక్టర్ ఖాళీ బస్సులో తిరంపూర్కు వెళ్తుండగా.. పరి చౌక్ సమీపంలో విద్యార్థిని కనిపించింది. పరి చౌక్ నుంచి కాశ్మీరీ గేట్ వరకు బస్సులో ప్రయాణం దాదాపు 47 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. స్లీపర్ బస్ కావడం.. కిటికిలకు కర్టెన్లు ఉండటంతో లోపల ఏం జరుగుతుందో బయటవారు ఎవరు చూడలేకపోయారు.