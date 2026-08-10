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Murshidabad Boy: ఇదేక్కడి విడ్డూరం.. చెరువును ఇల్లుగా చేసుకున్న 16 ఏళ్ల బాలుడు.!. ఐదేళ్ల నుంచి ఎక్కువగా నీళ్లలోనే.!. వీడియో వైరల్..

16 Years old boy stays in pond: బాలుడు ఎక్కువ సేపు  నీళ్లలోనే ఉంటున్నాడు. అతడ్ని చూసేందుకు చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలుకూడా వస్తున్నారు. ముర్షిదాబాద్ లో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 10, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 02:24 PM IST
Murshidabad Boy: ఇదేక్కడి విడ్డూరం.. చెరువును ఇల్లుగా చేసుకున్న 16 ఏళ్ల బాలుడు.!. ఐదేళ్ల నుంచి ఎక్కువగా నీళ్లలోనే.!. వీడియో వైరల్..
Image Credit: murshidabadboypondvideo

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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