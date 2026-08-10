/Murshidabad Boy: ఇదేక్కడి విడ్డూరం.. చెరువును ఇల్లుగా చేసుకున్న 16 ఏళ్ల బాలుడు.!. ఐదేళ్ల నుంచి ఎక్కువగా నీళ్లలోనే.!. వీడియో వైరల్..

16 Years old boy Iqbal sheikh stays in pond mushirabad: సాధారణంగా చిన్న పిల్లలు ఎవరైన నీళ్లను చూస్తే భయంతో దూరంగా పోతారు. కేవలం స్విమ్మింగ్ వచ్చిన వారు మాత్రమే నీళ్లలొ దిగేందుకు సాహసంచేస్తారు. కొత్త ప్రదేశాల్లోని నీళ్లలో దిగేందుకు అస్సలు సాహసం చేయరు.ఈ నేపథ్యంలో ముర్షిదాబాద్ లో 16 ఏళ్ల బాలుడు గత ఐదేళ్లుగా ఎక్కువ కాలం నీళ్లలోనే ఉంటున్నాడు. ముర్షిదాబాద్లోని బెల్దంగాకు చెందిన 16 ఏళ్ల ఇక్బాల్ షేక్ ఉదంతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. గత ఐదేళ్లుగా ఇక్బాల్ తన ఎక్కువ సమయాన్ని చెరువులోనే గడుపుతున్నడు. అతను నీళ్లలో నుంచి బైటకు రాగానే.. శరీరం అంత మంటలు వస్తున్నట్లు చెబుతున్నాడు.
मुर्शिदाबाद: 16 वर्षीय इकबाल शेख की जिंदगी तालाब में गुजर रही है
मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में 16 वर्षीय इकबाल शेख का मामला बेहद चिंताजनक है। बताया जा रहा है कि इकबाल पिछले करीब 5 साल से अपना ज्यादातर समय तालाब के पानी में ही बिताता है।
इकबाल का कहना है कि पानी से बाहर निकलने पर… pic.twitter.com/6DQiifosyR
— Mazhar Khan (@Mazhar4justice) August 10, 2026
అంతే కాకుండా 11 ఏళ్ల వయసులో అతను ఇంట్లో నుంచి బైటకు వెళ్లిపోయాడు. అప్పుడు స్థానికంగా ఒక చెరువులో దిగినప్పుడు ఏదో ఆవహించిందని అక్కడి వారు కథలు కథలుగా చెప్పుకుంటారు. ఇప్పుడు ఇక్బాల్ ను ఎక్కడకు తీసుకెళ్లిన నీళ్లలోనే ఉంటానని చెప్తున్నాడు. ఎక్కువగా చెరువులో ఉండటం వల్ల అతని చర్మం పూర్తిగా కమిలిపోయింది. అంతే కాకుండా పలు సమస్యలు వస్తున్నాయి.
కొన్ని సార్లు రాత్రి పూట చెరువులో ఉంటున్నాడు. ఆ మార్గంలోని వారు బిస్కిట్స్, ఇతర తినుబండారాలు వేస్తే అవి తింటూ ఏం చక్కా చెరువులోనే ఉంటున్నాడు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
మరోవైపు.. ముర్షిదాబాద్లోని ప్రభుత్వం, సామాజిక సంస్థలు, ఈ విషయాన్ని తక్షణమే గమనించి, ఇక్బాల్కు సరైన వైద్య పరీక్షలు, చికిత్స ఏర్పాటు చేసి, అతని కుటుంబానికి అన్ని విధాలా సహాయం అందించాలని ప్రజలు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.
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