/Gold Operation: 1991లో భారతదేశం ఏం చేసింది..? ఒకేసారి 47 వేల కిలోల బంగారం తాకట్టు ఎందుకు?

47000 KGs Gold Airlifted: భారతదేశంలో బంగారంపై ఇప్పుడు అంతా చర్చ జరుగుతోంది. దిగుమతి సుంకాలు భారీగా పెంచేయడంతో బంగారం, వెండితోపాటు ప్లాటినం ధరలు రికార్డు స్థాయిలో పెరిగింది. ఇది అలా ఉంటే మొన్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేసిన 'బంగారం కొనరాదు' అనే వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఈ వరుస పరిణామాలు చోటుచేసుకోవడం వెనుక పెద్ద తతంగమే జరిగినట్టు కనిపిస్తోంది. బంగారం, వెండి ధరలకు కట్టడి చేయడం.. బంగారంపై మోజు తగ్గించేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలో 1991లో జరిగిన ఒక పెద్ద ఆపరేషన్ ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది. భారీ ఆపరేషన్ గురించి తెలుసుకుందాం.
1980- 1990 మధ్య భారతదేశం విదేశీ చెల్లింపుల సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొన్నది. దీంతో ఆర్థిక సంక్షోభం తలెత్తింది. ఈ సంక్షోభం నివారించేందుకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) భారీ ఆపరేషన్ చేపట్టింది. 1991లో 405 మిలియన్ల అత్యవసర రుణాన్ని సమీకరించడానికి నాడు కేంద్ర బ్యాంకు చర్యలు తీసుకుంది. ఆ సమయంలో దాదాపు 47,000 కిలోల బంగారాన్ని ఇంగ్లాండ్కు విమానంలో తరలించింది. రహస్యంగా కట్టుదిట్టమైన భద్రత నడుమ బంగారాన్ని పంపించడంతోనే భారతదేశ ఆర్థిక సంస్కరణలకు మార్గం సుగమం పడింది.
బొంబాయిలోని శాంతా క్రూజ్ విమానాశ్రయంలో (ప్రస్తుతం ముంబై విమానాశ్రయం) ఒక కార్గో విమానంలోకి ట్రంకులను ఎక్కిస్తున్న చిత్రం దేశంతోపాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. 4 జూలై 1991న మొదటి సరుకు బయలుదేరింది. ఆ తర్వాత మరో రెండు సరుకు రవాణాలు జరిగాయి. దాదాపు 47 టన్నుల (47,000 కిలోల) బంగారాన్ని ఇంగ్లాండ్కు ఆర్బీఐ తాకట్టు పెట్టింది. ఆ బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టి భారీగా విదేశీ రుణం పొందింది.
తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డ, నాటి ప్రధానమంత్రి పీవీ నరసింహా రావు, ఆర్థిక శాఖ మంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ ఆర్థిక సంస్కరణలో భాగంగా నాటి ఆర్బీఐ గవర్నర్ ఎస్. వెంకిటరమణన్ నేతృత్వంలో ఆ భారీ ఆపరేషన్ జరిగింది. ఒక విదేశీ బ్యాంకుకు బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టి దాదాపు 405 మిలియన్ డాలర్లను భారతదేశం రుణం తీసుకుని నాటి ఆర్థిక సంక్షోభం నుంచి గట్టెక్కింది. ఈ ఆపరేషన్తో భారతదేశంలో బంగారం భద్రతకు, గర్వానికి, భావోద్వేగానికి ప్రతీకగా మారింది. ఈ విధంగా బంగారం భారతదేశాన్ని ఆర్థిక సంక్షోభం నుంచి కాపాడుకుంది.
భారతదేశం 1991 నవంబర్ నాటికి బంగారం హామీగా తీసుకున్న రుణాలను తిరిగి చెల్లించింది. భారతదేశ ఆర్థిక స్థితి మారింది. ప్రధానమంత్రి పీవీ నరసింహ రావు, ఆర్థిక మంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ చేపట్టిన సంస్కరణలు ఆర్థిక వ్యవస్థను సరళీకరించడంతో విదేశీ మారక నిల్వలు పెరిగాయి. మార్చి 2026 నాటికి ఆర్బీఐ వద్ద మొత్తం 880.52 మెట్రిక్ టన్నుల బంగారం ఉందని, అందులో 77 శాతం (సుమారు 680 టన్నులు) ప్రస్తుతం దేశీయంగా నిల్వ ఉందని ఆర్బీఐ మార్చిలో ప్రకటించింది. ఇది మార్చి 2023 నాటి 38 శాతంతో పోలిస్తే గణనీయమైన పెరుగుదల.
భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బంగారు నిల్వలు, దిగుమతిదారులలో ఒకటిగా ఉంది. పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం కారణంగా భారతదేశం బంగారం దిగుమతులను నివారించడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. ప్రస్తుతం కూడా 1991 నాటి పరిస్థితి భారతదేశం ఎదుర్కొంటోందని తెలుస్తోంది. అమెరికా-ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ యుద్ధం నేపథ్యంలో ఆర్థిక సంక్షోభం ఏర్పడబోతుందని.. ఈ క్రమంలోనే బంగారం కొనరాదని ప్రధాని మోదీ పిలుపునిచ్చారని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం దేశాన్ని కాపాడేది కూడా బంగారం అని చర్చ జరుగుతోంది.